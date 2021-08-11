https://ria.ru/20210811/yaroslavl-1745326447.html

Новая медтехника поступит в больницы Ярославской области

Новая медтехника поступит в больницы Ярославской области - РИА Новости, 11.08.2021

Новая медтехника поступит в больницы Ярославской области

Медучреждения Ярославской области получат новую аппаратуру, большая часть которой рассчитана на диагностику и лечение онкопатологий, сообщило правительство... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T13:11

2021-08-11T13:11

2021-08-11T13:11

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ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Медучреждения Ярославской области получат новую аппаратуру, большая часть которой рассчитана на диагностику и лечение онкопатологий, сообщило правительство региона.Новая медтехника поступит в больницы области благодаря национальному проекту "Здравоохранение", который на территории региона реализует областное правительство. Большая ее часть в этом году будет приобретена в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Для двух профильных клиник Ярославля запланирована закупка 26 аппаратов."Оборудование обновит базу основных областных больниц, взрослой и детской, занимающихся диагностикой и лечением онкопатологий. В этом году финансирование проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" удвоено – до 1,1 миллиарда рублей. Это дает нам возможность укрепить материальную базу учреждений и продолжить развитие системы ранней диагностики онкозаболеваний", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора региона Дмитрия Миронова.По сообщению областного правительства, сейчас идет активная работа по заключению контрактов на закупку аппаратуры. В частности, для областной онкологической больницы приобретут 22 единицы техники."Главным приобретением этого года для нашей больницы станет компьютерный томограф. Также в планах закупка видеоэндоскопического комплекса, видеодуоденоскопа и гастроскопа, наркозно-дыхательного аппарата и других приборов. Новая аппаратура станет хорошим подспорьем для специалистов, позволит заменить устаревшие и вышедшие из строя приборы", – пояснил главный врач областной клинической онкологической больницы Павел Нестеров.Повысить качество и доступность медицинской помощи для пациентов с новообразованиями также поможет ввод нового хирургического корпуса онкобольницы, подчеркивает областное правительство. Степень строительной готовности здания составляет уже 66%.

https://ria.ru/20210802/portrety-1744083929.html

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общество, ярославль, здоровье - общество