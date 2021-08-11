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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210811/yaroslavl-1745326447.html
Новая медтехника поступит в больницы Ярославской области
Новая медтехника поступит в больницы Ярославской области - РИА Новости, 11.08.2021
Новая медтехника поступит в больницы Ярославской области
Медучреждения Ярославской области получат новую аппаратуру, большая часть которой рассчитана на диагностику и лечение онкопатологий, сообщило правительство... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:11
2021-08-11T13:11
ярославская область
общество
ярославль
здоровье - общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Медучреждения Ярославской области получат новую аппаратуру, большая часть которой рассчитана на диагностику и лечение онкопатологий, сообщило правительство региона.Новая медтехника поступит в больницы области благодаря национальному проекту "Здравоохранение", который на территории региона реализует областное правительство. Большая ее часть в этом году будет приобретена в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Для двух профильных клиник Ярославля запланирована закупка 26 аппаратов."Оборудование обновит базу основных областных больниц, взрослой и детской, занимающихся диагностикой и лечением онкопатологий. В этом году финансирование проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" удвоено – до 1,1 миллиарда рублей. Это дает нам возможность укрепить материальную базу учреждений и продолжить развитие системы ранней диагностики онкозаболеваний", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора региона Дмитрия Миронова.По сообщению областного правительства, сейчас идет активная работа по заключению контрактов на закупку аппаратуры. В частности, для областной онкологической больницы приобретут 22 единицы техники."Главным приобретением этого года для нашей больницы станет компьютерный томограф. Также в планах закупка видеоэндоскопического комплекса, видеодуоденоскопа и гастроскопа, наркозно-дыхательного аппарата и других приборов. Новая аппаратура станет хорошим подспорьем для специалистов, позволит заменить устаревшие и вышедшие из строя приборы", – пояснил главный врач областной клинической онкологической больницы Павел Нестеров.Повысить качество и доступность медицинской помощи для пациентов с новообразованиями также поможет ввод нового хирургического корпуса онкобольницы, подчеркивает областное правительство. Степень строительной готовности здания составляет уже 66%.
https://ria.ru/20210802/portrety-1744083929.html
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общество, ярославль, здоровье - общество
13:11 11.08.2021
 
Новая медтехника поступит в больницы Ярославской области

Правительство региона: новая медтехника поступит в больницы Ярославской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГород Ярославль и река Волга
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Медучреждения Ярославской области получат новую аппаратуру, большая часть которой рассчитана на диагностику и лечение онкопатологий, сообщило правительство региона.
Новая медтехника поступит в больницы области благодаря национальному проекту "Здравоохранение", который на территории региона реализует областное правительство. Большая ее часть в этом году будет приобретена в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Для двух профильных клиник Ярославля запланирована закупка 26 аппаратов.
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"Оборудование обновит базу основных областных больниц, взрослой и детской, занимающихся диагностикой и лечением онкопатологий. В этом году финансирование проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" удвоено – до 1,1 миллиарда рублей. Это дает нам возможность укрепить материальную базу учреждений и продолжить развитие системы ранней диагностики онкозаболеваний", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора региона Дмитрия Миронова.
По сообщению областного правительства, сейчас идет активная работа по заключению контрактов на закупку аппаратуры. В частности, для областной онкологической больницы приобретут 22 единицы техники.
"Главным приобретением этого года для нашей больницы станет компьютерный томограф. Также в планах закупка видеоэндоскопического комплекса, видеодуоденоскопа и гастроскопа, наркозно-дыхательного аппарата и других приборов. Новая аппаратура станет хорошим подспорьем для специалистов, позволит заменить устаревшие и вышедшие из строя приборы", – пояснил главный врач областной клинической онкологической больницы Павел Нестеров.
Повысить качество и доступность медицинской помощи для пациентов с новообразованиями также поможет ввод нового хирургического корпуса онкобольницы, подчеркивает областное правительство. Степень строительной готовности здания составляет уже 66%.
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