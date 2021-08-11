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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210811/yaponiya-1745341285.html
В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии
В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии - РИА Новости, 11.08.2021
В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии
Число новых заражений коронавирусом за сутки в Японии вновь обновило максимум: вирус был выявлен у более чем 15,8 тысячи человек, передает телеканал NHK. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:44
2021-08-11T14:44
распространение коронавируса
в мире
япония
канагава
осака (префектура)
коронавирус covid-19
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ТОКИО, 11 авг – РИА Новости. Число новых заражений коронавирусом за сутки в Японии вновь обновило максимум: вирус был выявлен у более чем 15,8 тысячи человек, передает телеканал NHK.Ранее антирекорд фиксировался во время проведения Олимпийских игр в Токио: 7 августа сообщалось о 15 753 выявленных за сутки случаях COVID-19.По данным на среду, в Токио за сутки выявлено 4200 новых заражений, в префектуре Канагава - 1565, в префектуре Сайтама - 1227. Рекордное число новых случаев COVID-19 было зафиксировано в префектуре Осака - 1490. Всего в Японии в среду подтверждены 15 813 случаев новых заражений.Общее число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 1 миллион 71 тысяча 411 человек. За все время скончались 15 346 человек.В Японии несколько недель подряд наблюдается резкий рост заражений коронавирусом.
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в мире, япония, канагава, осака (префектура), коронавирус covid-19
14:44 11.08.2021
 
В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии

NHK: в Японии впервые с начала пандемии зафиксировали 15 800 случаев заражения COVID-19 за сутки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц в Токио
Люди на одной из улиц в Токио - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТОКИО, 11 авг – РИА Новости. Число новых заражений коронавирусом за сутки в Японии вновь обновило максимум: вирус был выявлен у более чем 15,8 тысячи человек, передает телеканал NHK.
Ранее антирекорд фиксировался во время проведения Олимпийских игр в Токио: 7 августа сообщалось о 15 753 выявленных за сутки случаях COVID-19.
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По данным на среду, в Токио за сутки выявлено 4200 новых заражений, в префектуре Канагава - 1565, в префектуре Сайтама - 1227. Рекордное число новых случаев COVID-19 было зафиксировано в префектуре Осака - 1490. Всего в Японии в среду подтверждены 15 813 случаев новых заражений.
Общее число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 1 миллион 71 тысяча 411 человек. За все время скончались 15 346 человек.
В Японии несколько недель подряд наблюдается резкий рост заражений коронавирусом.
 
Распространение коронавирусаВ миреЯпонияКанагаваОсака (префектура)Коронавирус COVID-19
 
 
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