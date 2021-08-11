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В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии

В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии - РИА Новости, 11.08.2021

В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии

Число новых заражений коронавирусом за сутки в Японии вновь обновило максимум: вирус был выявлен у более чем 15,8 тысячи человек, передает телеканал NHK. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T14:44

2021-08-11T14:44

2021-08-11T14:44

распространение коронавируса

в мире

япония

канагава

осака (префектура)

коронавирус covid-19

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ТОКИО, 11 авг – РИА Новости. Число новых заражений коронавирусом за сутки в Японии вновь обновило максимум: вирус был выявлен у более чем 15,8 тысячи человек, передает телеканал NHK.Ранее антирекорд фиксировался во время проведения Олимпийских игр в Токио: 7 августа сообщалось о 15 753 выявленных за сутки случаях COVID-19.По данным на среду, в Токио за сутки выявлено 4200 новых заражений, в префектуре Канагава - 1565, в префектуре Сайтама - 1227. Рекордное число новых случаев COVID-19 было зафиксировано в префектуре Осака - 1490. Всего в Японии в среду подтверждены 15 813 случаев новых заражений.Общее число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 1 миллион 71 тысяча 411 человек. За все время скончались 15 346 человек.В Японии несколько недель подряд наблюдается резкий рост заражений коронавирусом.

япония

канагава

осака (префектура)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, канагава, осака (префектура), коронавирус covid-19