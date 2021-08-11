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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210811/yanao-1745392111.html
Теплый выход к автобусам станет особенностью аэропорта Нового Уренгоя
Теплый выход к автобусам станет особенностью аэропорта Нового Уренгоя - РИА Новости, 11.08.2021
Теплый выход к автобусам станет особенностью аэропорта Нового Уренгоя
Теплый выход к автобусам станет особенностью аэропорта Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в среду пресс-служба губернатора... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T19:49
2021-08-11T19:49
ямало-ненецкий автономный округ
общество
новый уренгой
ан-124
boeing 737-800
аэропорты регионов
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Теплый выход к автобусам станет особенностью аэропорта Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в среду пресс-служба губернатора региона.В аэропорту продолжается масштабная реконструкция. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов оценил ход модернизации аэропорта. Параллельно здесь реализуются два проекта - реконструкция взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала."На строительстве нового терминала рабочие уже приступили к монтажу металлоконструкций. Пассажирский терминал площадью 18 тысяч квадратных метров будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Особенностью станет теплый выход к автобусам, что очень актуально для Крайнего Севера. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час и 1,45 миллиона пассажиров в год. Строительство также завершится в 2022 году", - говорится в сообщении.Работы на взлетно-посадочной полосе ведутся в вечернее и ночное время, с 6.00 (4.00 мск) до 15.00 (13.00 мск) аэропорт принимает самолеты. На площадке работает более 200 человек и 80 единиц техники. На полосе уже уложили два слоя покрытия из четырех. Губернатор проехал по обновленной полосе на автомобиле и оценил качественные изменения. Полностью работы завершатся в 2022 году. После реконструкции аэропорт сможет принимать без ограничений современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737-800 и транспортные самолеты типа Ан-124.Реконструкция ведется в рамках концессионного соглашения между правительством округа и УК "Аэропорты регионов". Это первый в стране проект модернизации аэропортовой инфраструктуры, реализуемый по концессии, уточняют власти.
https://ria.ru/20210809/poezdka-1745097447.html
https://realty.ria.ru/20210618/aeroport-1737635642.html
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общество, новый уренгой, ан-124, boeing 737-800, аэропорты регионов, дмитрий артюхов
19:49 11.08.2021
 
Теплый выход к автобусам станет особенностью аэропорта Нового Уренгоя

Теплый выход к автобусам станет особенностью аэропорта Нового Уренгоя в ЯНАО

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВид на Новый Уренгой
Вид на Новый Уренгой - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Теплый выход к автобусам станет особенностью аэропорта Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в среду пресс-служба губернатора региона.
В аэропорту продолжается масштабная реконструкция. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов оценил ход модернизации аэропорта. Параллельно здесь реализуются два проекта - реконструкция взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала.
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"На строительстве нового терминала рабочие уже приступили к монтажу металлоконструкций. Пассажирский терминал площадью 18 тысяч квадратных метров будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Особенностью станет теплый выход к автобусам, что очень актуально для Крайнего Севера. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час и 1,45 миллиона пассажиров в год. Строительство также завершится в 2022 году", - говорится в сообщении.
Работы на взлетно-посадочной полосе ведутся в вечернее и ночное время, с 6.00 (4.00 мск) до 15.00 (13.00 мск) аэропорт принимает самолеты. На площадке работает более 200 человек и 80 единиц техники. На полосе уже уложили два слоя покрытия из четырех. Губернатор проехал по обновленной полосе на автомобиле и оценил качественные изменения. Полностью работы завершатся в 2022 году. После реконструкции аэропорт сможет принимать без ограничений современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737-800 и транспортные самолеты типа Ан-124.
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Реконструкция ведется в рамках концессионного соглашения между правительством округа и УК "Аэропорты регионов". Это первый в стране проект модернизации аэропортовой инфраструктуры, реализуемый по концессии, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округОбществоНовый УренгойАн-124Boeing 737-800Аэропорты регионовДмитрий Артюхов
 
 
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