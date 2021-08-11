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В Вологде из-за ветра башенный кран повредил балкон дома

В Вологде из-за ветра башенный кран повредил балкон дома - РИА Новости, 11.08.2021

В Вологде из-за ветра башенный кран повредил балкон дома

Треть месячной нормы осадков выпала в Вологде в ночь со вторника на среду, подтопило ряд улиц, сообщает мэр города Сергей Воропанов. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T09:37

2021-08-11T09:37

2021-08-11T16:20

происшествия

вологда

сергей воропанов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Треть месячной нормы осадков выпала в Вологде в ночь со вторника на среду, подтопило ряд улиц, сообщает мэр города Сергей Воропанов."Двадцать семь миллиметров осадков, треть месячной нормы, - сильная гроза с проливным дождем накрыла Вологду этой ночью. Природа продолжает испытывать город на прочность. Подтопленные улицы, некоторые здания, автомобили. На местах подтопления работают бригады Горводоканала", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Воропанов также сообщил, что ветром развернуло башенный кран и повредило балкон на 10-м этаже заселенной части дома. Также в городе повалило 9 деревьев.

вологда

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, вологда, сергей воропанов