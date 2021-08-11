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В Вологде из-за ветра башенный кран повредил балкон дома
В Вологде из-за ветра башенный кран повредил балкон дома - РИА Новости, 11.08.2021
В Вологде из-за ветра башенный кран повредил балкон дома
Треть месячной нормы осадков выпала в Вологде в ночь со вторника на среду, подтопило ряд улиц, сообщает мэр города Сергей Воропанов. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T09:37
2021-08-11T16:20
происшествия
вологда
сергей воропанов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Треть месячной нормы осадков выпала в Вологде в ночь со вторника на среду, подтопило ряд улиц, сообщает мэр города Сергей Воропанов."Двадцать семь миллиметров осадков, треть месячной нормы, - сильная гроза с проливным дождем накрыла Вологду этой ночью. Природа продолжает испытывать город на прочность. Подтопленные улицы, некоторые здания, автомобили. На местах подтопления работают бригады Горводоканала", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Воропанов также сообщил, что ветром развернуло башенный кран и повредило балкон на 10-м этаже заселенной части дома. Также в городе повалило 9 деревьев.
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происшествия, вологда, сергей воропанов
09:37 11.08.2021 (обновлено: 16:20 11.08.2021)
 
В Вологде из-за ветра башенный кран повредил балкон дома

Мэр Вологды Воропанов: из-за ветра башенный кран повредил балкон на десятом этаже жилого дома

© РИА Новости / Перейти в фотобанкДевушка на затопленной в результате ливневых дождей улица в в Вологде
Девушка на затопленной в результате ливневых дождей улица в в Вологде - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Треть месячной нормы осадков выпала в Вологде в ночь со вторника на среду, подтопило ряд улиц, сообщает мэр города Сергей Воропанов.
"Двадцать семь миллиметров осадков, треть месячной нормы, - сильная гроза с проливным дождем накрыла Вологду этой ночью. Природа продолжает испытывать город на прочность. Подтопленные улицы, некоторые здания, автомобили. На местах подтопления работают бригады Горводоканала", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Воропанов также сообщил, что ветром развернуло башенный кран и повредило балкон на 10-м этаже заселенной части дома. Также в городе повалило 9 деревьев.
 
ПроисшествияВологдаСергей Воропанов
 
 
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