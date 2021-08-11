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Врио главврача назначили в больнице Владикавказа после ЧП с кислородом
Врио главврача назначили в больнице Владикавказа после ЧП с кислородом - РИА Новости, 11.08.2021
Врио главврача назначили в больнице Владикавказа после ЧП с кислородом
Временно исполняющим обязанности главного врача больницы скорой помощи Владикавказа стал Олег Томеев, сообщили в минздраве региона, это назначение состоялось... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T15:10
2021-08-11T15:30
происшествия
владикавказ
следственный комитет россии (ск рф)
прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
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ПЯТИГОРСК, 11 авг - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности главного врача больницы скорой помощи Владикавказа стал Олег Томеев, сообщили в минздраве региона, это назначение состоялось после задержания главврача Владимира Плиева из-за ЧП с кислородом, в результате которого погибли 9 человек."Врио главного врача республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи назначен Олег Томеев", - говорится в сообщении. В минздраве Северной Осетии уточнили, что до назначения он занимал пост руководителя территориального центра медицины катастроф.В ведомстве добавили, что Томеев уже руководил больницей скорой помощи с мая 2020 по март 2021 года.В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Следователи задержали Плиева во вторник, в ближайшее время они намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте.
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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
15:10 11.08.2021 (обновлено: 15:30 11.08.2021)
 
Врио главврача назначили в больнице Владикавказа после ЧП с кислородом

Временно исполняющим обязанности главного врача больницы скорой помощи Владикавказа стал Олег Томеев

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи возле Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе
Автомобиль скорой медицинской помощи возле Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
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ПЯТИГОРСК, 11 авг - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности главного врача больницы скорой помощи Владикавказа стал Олег Томеев, сообщили в минздраве региона, это назначение состоялось после задержания главврача Владимира Плиева из-за ЧП с кислородом, в результате которого погибли 9 человек.
"Врио главного врача республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи назначен Олег Томеев", - говорится в сообщении. В минздраве Северной Осетии уточнили, что до назначения он занимал пост руководителя территориального центра медицины катастроф.
Кислородная станция на территории Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 13:05
Меняйло рассказал о ЧП с подачей кислорода в больнице во Владикавказе
В ведомстве добавили, что Томеев уже руководил больницей скорой помощи с мая 2020 по март 2021 года.
В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Следователи задержали Плиева во вторник, в ближайшее время они намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте.
 
ПроисшествияВладикавказСледственный комитет России (СК РФ)Прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
 
 
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