https://ria.ru/20210811/vladikavkaz-1745345198.html

Врио главврача назначили в больнице Владикавказа после ЧП с кислородом

Врио главврача назначили в больнице Владикавказа после ЧП с кислородом - РИА Новости, 11.08.2021

Врио главврача назначили в больнице Владикавказа после ЧП с кислородом

Временно исполняющим обязанности главного врача больницы скорой помощи Владикавказа стал Олег Томеев, сообщили в минздраве региона, это назначение состоялось... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T15:10

2021-08-11T15:10

2021-08-11T15:30

происшествия

владикавказ

следственный комитет россии (ск рф)

прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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ПЯТИГОРСК, 11 авг - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности главного врача больницы скорой помощи Владикавказа стал Олег Томеев, сообщили в минздраве региона, это назначение состоялось после задержания главврача Владимира Плиева из-за ЧП с кислородом, в результате которого погибли 9 человек."Врио главного врача республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи назначен Олег Томеев", - говорится в сообщении. В минздраве Северной Осетии уточнили, что до назначения он занимал пост руководителя территориального центра медицины катастроф.В ведомстве добавили, что Томеев уже руководил больницей скорой помощи с мая 2020 по март 2021 года.В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Следователи задержали Плиева во вторник, в ближайшее время они намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте.

https://ria.ru/20210811/problemy-1745325468.html

владикавказ

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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице