Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210811/vladikavkaz-1745288160.html
Еще одну цистерну с кислородом доставили в больницу во Владикавказе
Еще одну цистерну с кислородом доставили в больницу во Владикавказе - РИА Новости, 11.08.2021
Еще одну цистерну с кислородом доставили в больницу во Владикавказе
В республиканскую больницу скорой медицинской помощи во Владикавказе рано утром доставили цистерну с кислородом, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T08:57
2021-08-11T11:07
происшествия
владикавказ
следственный комитет россии (ск рф)
сергей меняйло
прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745207849_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_f863a4a0415f8f343a36008f5af8fe93.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В республиканскую больницу скорой медицинской помощи во Владикавказе рано утром доставили цистерну с кислородом, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Обеспечить медучреждение необходимыми объемами кислорода поручил врио главы региона Сергей Меняйло. Он лично контролирует ситуацию", — говорится в сообщении.В понедельник вечером в Республиканской клинической больнице скорой помощи произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение — там находились пациенты на ИВЛ. Погибли девять человек. На следующий день умерли еще двое; одну из двух новых смертей медики не связывают с аварией.Во Владикавказ направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалистов Росздравнадзора. Ночью в республику прибыли машины с газом: три тонны привезли из Кабардино-Балкарии, четыре — из Ставропольского края и восемь — из Краснодара, еще тонну отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.По словам врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослана Тебиева, причиной ЧП стал сбой в работе системы кислородного обеспечения. Во время проверки правоохранительные органы выявили в больнице и технические проблемы, и халатность в работе должностных лиц, рассказал глава региона Сергей Меняйло.Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Накануне ночью Тебиев сообщил, что работы на месте прорыва завершили, теперь проводится тестирование работы всей системы. Пациентов реанимационного отделения обеспечили кислородными баллонами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210810/vladikavkaz-1745247010.html
https://ria.ru/20210810/zaderzhanie-1745250731.html
владикавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745207849_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_0a7ba1427de8c1e28d364af5940ada1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), сергей меняйло, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
08:57 11.08.2021 (обновлено: 11:07 11.08.2021)
 
Еще одну цистерну с кислородом доставили в больницу во Владикавказе

Еще одну цистерну с кислородом доставили в республиканскую больницу во Владикавказе

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкКислородная станция на территории Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе
Кислородная станция на территории Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В республиканскую больницу скорой медицинской помощи во Владикавказе рано утром доставили цистерну с кислородом, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Обеспечить медучреждение необходимыми объемами кислорода поручил врио главы региона Сергей Меняйло. Он лично контролирует ситуацию", — говорится в сообщении.
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 18:30В России
Власти отчитались о "недоработках" в больнице во Владикавказе
В понедельник вечером в Республиканской клинической больнице скорой помощи произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение — там находились пациенты на ИВЛ. Погибли девять человек. На следующий день умерли еще двое; одну из двух новых смертей медики не связывают с аварией.
Во Владикавказ направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалистов Росздравнадзора. Ночью в республику прибыли машины с газом: три тонны привезли из Кабардино-Балкарии, четыре — из Ставропольского края и восемь — из Краснодара, еще тонну отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
По словам врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослана Тебиева, причиной ЧП стал сбой в работе системы кислородного обеспечения. Во время проверки правоохранительные органы выявили в больнице и технические проблемы, и халатность в работе должностных лиц, рассказал глава региона Сергей Меняйло.
Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Накануне ночью Тебиев сообщил, что работы на месте прорыва завершили, теперь проводится тестирование работы всей системы. Пациентов реанимационного отделения обеспечили кислородными баллонами.
Владимир Плиев - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 18:49
СК задержал главврача больницы во Владикавказе
 
ПроисшествияВладикавказСледственный комитет России (СК РФ)Сергей МеняйлоПрорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:31В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков
07:28Проценко заявил о снижении числа заболевших COVID-19 в России
07:16Оборудование не позволило водолазам спуститься к упавшему на Камчатке Ми-8
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
Лента новостейМолния