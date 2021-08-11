https://ria.ru/20210811/vladikavkaz-1745288160.html

Еще одну цистерну с кислородом доставили в больницу во Владикавказе

Еще одну цистерну с кислородом доставили в больницу во Владикавказе - РИА Новости, 11.08.2021

Еще одну цистерну с кислородом доставили в больницу во Владикавказе

В республиканскую больницу скорой медицинской помощи во Владикавказе рано утром доставили цистерну с кислородом, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T08:57

2021-08-11T08:57

2021-08-11T11:07

происшествия

владикавказ

следственный комитет россии (ск рф)

сергей меняйло

прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В республиканскую больницу скорой медицинской помощи во Владикавказе рано утром доставили цистерну с кислородом, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Обеспечить медучреждение необходимыми объемами кислорода поручил врио главы региона Сергей Меняйло. Он лично контролирует ситуацию", — говорится в сообщении.В понедельник вечером в Республиканской клинической больнице скорой помощи произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение — там находились пациенты на ИВЛ. Погибли девять человек. На следующий день умерли еще двое; одну из двух новых смертей медики не связывают с аварией.Во Владикавказ направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалистов Росздравнадзора. Ночью в республику прибыли машины с газом: три тонны привезли из Кабардино-Балкарии, четыре — из Ставропольского края и восемь — из Краснодара, еще тонну отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.По словам врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослана Тебиева, причиной ЧП стал сбой в работе системы кислородного обеспечения. Во время проверки правоохранительные органы выявили в больнице и технические проблемы, и халатность в работе должностных лиц, рассказал глава региона Сергей Меняйло.Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Накануне ночью Тебиев сообщил, что работы на месте прорыва завершили, теперь проводится тестирование работы всей системы. Пациентов реанимационного отделения обеспечили кислородными баллонами.

https://radiosputnik.ria.ru/20210810/vladikavkaz-1745247010.html

https://ria.ru/20210810/zaderzhanie-1745250731.html

владикавказ

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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), сергей меняйло, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице