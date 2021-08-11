https://ria.ru/20210811/vino-1745372397.html

"Почта России" подготовилась к интернет-продаже российского вина

"Почта России" подготовилась к интернет-продаже российского вина - РИА Новости, 11.08.2021

"Почта России" подготовилась к интернет-продаже российского вина

Инфраструктура "Почты России" готова к старту эксперимента по онлайн-продаже российского вина, который Минфин РФ предлагает начать 1 января 2022 года,... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T17:28

2021-08-11T17:28

2021-08-11T17:57

экономика

технологии

московская область (подмосковье)

москва

почта россии

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Инфраструктура "Почты России" готова к старту эксперимента по онлайн-продаже российского вина, который Минфин РФ предлагает начать 1 января 2022 года, предприятие уже ведет переговоры с некоторыми производителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе почтового оператора.Минфин РФ в среду опубликовал законопроект о проведении с 1 января 2022 года эксперимента по интернет-продаже российского вина с использованием специализированного сайта "Почты России". Пилотный проект предлагается провести в Москве, Московской области и Мордовии. Сроки проведения эксперимента будут определяться правительством, оно также может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка вина.Компания отметила, что уже ведет переговоры с некоторыми производителями вина, но официально сможет принимать заявки только после принятия законопроекта. "Почта России" подчеркивает, что у всех производителей российских вин будет равный доступ к участию в эксперименте."Пока мы не можем сказать, когда именно начнем доставлять вино, так как законопроект еще не принят. Но мы полностью поддерживаем предложение Минфина запустить его как можно раньше", - добавили в пресс-службе.Ранее компания сообщала, что готова организовать доставку вина с идентификацией клиентов для проверки возраста с использованием электронной подписи. Формат click&collect, когда клиент получает заказ в отделении, позволяет идентифицировать клиента повторно, отмечала "Почта России".

https://ria.ru/20210811/kiselev-1745360000.html

https://ria.ru/20210808/turizm-1744933698.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, московская область (подмосковье), москва, почта россии, министерство финансов рф (минфин россии), россия