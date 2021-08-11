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"Почта России" подготовилась к интернет-продаже российского вина
"Почта России" подготовилась к интернет-продаже российского вина - РИА Новости, 11.08.2021
"Почта России" подготовилась к интернет-продаже российского вина
Инфраструктура "Почты России" готова к старту эксперимента по онлайн-продаже российского вина, который Минфин РФ предлагает начать 1 января 2022 года,... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:28
2021-08-11T17:57
экономика
технологии
московская область (подмосковье)
москва
почта россии
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Инфраструктура "Почты России" готова к старту эксперимента по онлайн-продаже российского вина, который Минфин РФ предлагает начать 1 января 2022 года, предприятие уже ведет переговоры с некоторыми производителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе почтового оператора.Минфин РФ в среду опубликовал законопроект о проведении с 1 января 2022 года эксперимента по интернет-продаже российского вина с использованием специализированного сайта "Почты России". Пилотный проект предлагается провести в Москве, Московской области и Мордовии. Сроки проведения эксперимента будут определяться правительством, оно также может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка вина.Компания отметила, что уже ведет переговоры с некоторыми производителями вина, но официально сможет принимать заявки только после принятия законопроекта. "Почта России" подчеркивает, что у всех производителей российских вин будет равный доступ к участию в эксперименте."Пока мы не можем сказать, когда именно начнем доставлять вино, так как законопроект еще не принят. Но мы полностью поддерживаем предложение Минфина запустить его как можно раньше", - добавили в пресс-службе.Ранее компания сообщала, что готова организовать доставку вина с идентификацией клиентов для проверки возраста с использованием электронной подписи. Формат click&amp;collect, когда клиент получает заказ в отделении, позволяет идентифицировать клиента повторно, отмечала "Почта России".
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экономика, технологии, московская область (подмосковье), москва, почта россии, министерство финансов рф (минфин россии), россия
17:28 11.08.2021 (обновлено: 17:57 11.08.2021)
 
"Почта России" подготовилась к интернет-продаже российского вина

Инфраструктура "Почта России" подготовилась к эксперименту по интернет-продаже российского вина

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПочтомат "Почты России" в подземном переходе у станции метро "Пушкинская" в Москве
Почтомат Почты России в подземном переходе у станции метро Пушкинская в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Инфраструктура "Почты России" готова к старту эксперимента по онлайн-продаже российского вина, который Минфин РФ предлагает начать 1 января 2022 года, предприятие уже ведет переговоры с некоторыми производителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе почтового оператора.
Минфин РФ в среду опубликовал законопроект о проведении с 1 января 2022 года эксперимента по интернет-продаже российского вина с использованием специализированного сайта "Почты России". Пилотный проект предлагается провести в Москве, Московской области и Мордовии. Сроки проведения эксперимента будут определяться правительством, оно также может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка вина.
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"В целом вся инфраструктура для старта эксперимента у нас готова. Сейчас мы занимаемся подготовкой технологической части эксперимента, куда входит интеграция с необходимыми информационными системами, включая ЕГАИС, и подготовка удобного интернет-ресурса для клиентов", - сообщили в пресс-службе "Почты".
Компания отметила, что уже ведет переговоры с некоторыми производителями вина, но официально сможет принимать заявки только после принятия законопроекта. "Почта России" подчеркивает, что у всех производителей российских вин будет равный доступ к участию в эксперименте.
"Пока мы не можем сказать, когда именно начнем доставлять вино, так как законопроект еще не принят. Но мы полностью поддерживаем предложение Минфина запустить его как можно раньше", - добавили в пресс-службе.
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Ранее компания сообщала, что готова организовать доставку вина с идентификацией клиентов для проверки возраста с использованием электронной подписи. Формат click&collect, когда клиент получает заказ в отделении, позволяет идентифицировать клиента повторно, отмечала "Почта России".
 
ЭкономикаТехнологииМосковская область (Подмосковье)МоскваПочта РоссииМинистерство финансов РФ (Минфин России)Россия
 
 
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