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Украина получит от Греции сто тысяч доз вакцины AstraZeneca
Украина получит от Греции сто тысяч доз вакцины AstraZeneca - РИА Новости, 11.08.2021
Украина получит от Греции сто тысяч доз вакцины AstraZeneca
Украина получит от Греции 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, сообщила в среду пресс-служба украинского правительства. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:35
2021-08-11T14:13
в мире
украина
киев
афины
греция
astrazeneca
здоровье - общество
кириакос мицотакис
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КИЕВ, 11 авг - РИА Новости. Украина получит от Греции 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, сообщила в среду пресс-служба украинского правительства."Денис Шмыгаль (премьер Украины - ред.) со своей стороны пожелал Греции как можно быстрее обуздать стихию, а также поблагодарил правительство Греции за решение о предоставлении Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca", - говорится в сообщении на сайте кабмина Украины по итогам телефонного разговора между Шмыгалем и его греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.В ходе разговора Мицотакис поблагодарил Киев за отправку 100 украинских пожарных на помощь греческим спасателям, которые борются с пожарами. Отдельно стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах."Считаю, что наши страны имеют значительный потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества, в частности в сферах сельского хозяйства, IT, туризма, космической отрасли, судостроения. Уверен, что совместными усилиями мы сможем усилить динамику нашей торговли", - приводит слова Шмыгаля сайт украинского кабмина.Вакцинация от COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля. В этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca - с 18 апреля, а Comirnaty - с 26 апреля. Вакцина Moderna стала доступна всем желающим с 22 июля.
https://ria.ru/20210807/ukraina-1744801685.html
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в мире, украина, киев, афины, греция, astrazeneca , здоровье - общество, кириакос мицотакис, коронавирус covid-19, денис шмыгаль
13:35 11.08.2021 (обновлено: 14:13 11.08.2021)
 
Украина получит от Греции сто тысяч доз вакцины AstraZeneca

Правительство Украины: страна получит от Греции сто тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВторой этап вакцинации от коронавируса на Украине
Второй этап вакцинации от коронавируса на Украине - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 авг - РИА Новости. Украина получит от Греции 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, сообщила в среду пресс-служба украинского правительства.
"Денис Шмыгаль (премьер Украины - ред.) со своей стороны пожелал Греции как можно быстрее обуздать стихию, а также поблагодарил правительство Греции за решение о предоставлении Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca", - говорится в сообщении на сайте кабмина Украины по итогам телефонного разговора между Шмыгалем и его греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.
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В ходе разговора Мицотакис поблагодарил Киев за отправку 100 украинских пожарных на помощь греческим спасателям, которые борются с пожарами. Отдельно стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
"Считаю, что наши страны имеют значительный потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества, в частности в сферах сельского хозяйства, IT, туризма, космической отрасли, судостроения. Уверен, что совместными усилиями мы сможем усилить динамику нашей торговли", - приводит слова Шмыгаля сайт украинского кабмина.
Вакцинация от COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля. В этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca - с 18 апреля, а Comirnaty - с 26 апреля. Вакцина Moderna стала доступна всем желающим с 22 июля.
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В миреУкраинаКиевАфиныГрецияAstraZenecaЗдоровье - ОбществоКириакос МицотакисКоронавирус COVID-19Денис Шмыгаль
 
 
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