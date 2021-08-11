https://ria.ru/20210811/vaktsina-1745330519.html
Украина получит от Греции сто тысяч доз вакцины AstraZeneca
Украина получит от Греции сто тысяч доз вакцины AstraZeneca - РИА Новости, 11.08.2021
Украина получит от Греции сто тысяч доз вакцины AstraZeneca
Украина получит от Греции 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, сообщила в среду пресс-служба украинского правительства. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:35
2021-08-11T13:35
2021-08-11T14:13
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здоровье - общество
кириакос мицотакис
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КИЕВ, 11 авг - РИА Новости. Украина получит от Греции 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, сообщила в среду пресс-служба украинского правительства."Денис Шмыгаль (премьер Украины - ред.) со своей стороны пожелал Греции как можно быстрее обуздать стихию, а также поблагодарил правительство Греции за решение о предоставлении Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca", - говорится в сообщении на сайте кабмина Украины по итогам телефонного разговора между Шмыгалем и его греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.В ходе разговора Мицотакис поблагодарил Киев за отправку 100 украинских пожарных на помощь греческим спасателям, которые борются с пожарами. Отдельно стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах."Считаю, что наши страны имеют значительный потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества, в частности в сферах сельского хозяйства, IT, туризма, космической отрасли, судостроения. Уверен, что совместными усилиями мы сможем усилить динамику нашей торговли", - приводит слова Шмыгаля сайт украинского кабмина.Вакцинация от COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля. В этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca - с 18 апреля, а Comirnaty - с 26 апреля. Вакцина Moderna стала доступна всем желающим с 22 июля.
https://ria.ru/20210807/ukraina-1744801685.html
https://ria.ru/20210726/vaktsinatsiya-1742973688.html
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в мире, украина, киев, афины, греция, astrazeneca , здоровье - общество, кириакос мицотакис, коронавирус covid-19, денис шмыгаль
13:35 11.08.2021 (обновлено: 14:13 11.08.2021)
Украина получит от Греции сто тысяч доз вакцины AstraZeneca
Правительство Украины: страна получит от Греции сто тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19