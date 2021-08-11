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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210811/vaktsina-1745318427.html
"Спутник V" доказал свою эффективность за рубежом, заявили в РФПИ
"Спутник V" доказал свою эффективность за рубежом, заявили в РФПИ - РИА Новости, 11.08.2021
"Спутник V" доказал свою эффективность за рубежом, заявили в РФПИ
Опыт применения российской вакцины "Спутник V" в ведущих странах мира доказал высочайшую безопасность и эффективность вакцины в борьбе с коронавирусом, заявил... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T12:17
2021-08-11T12:21
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Опыт применения российской вакцины "Спутник V" в ведущих странах мира доказал высочайшую безопасность и эффективность вакцины в борьбе с коронавирусом, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."За год применения вакцина "Спутник V" доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира", - передает слова Дмитриева пресс-служба фонда.В пресс-службе отметили, что в ряде стран, где одновременно применяются несколько вакцин от коронавируса, у российского препарата одни из лучших показателей безопасности и эффективности.В частности, данные по России показывают, что эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. В РФПИ подчеркнули, что, согласно данным исследований Минздрава России, эффективность "Спутника V" против штамма "дельта" составила 83,1%.В РФПИ также сообщили, что, согласно данным минздрава ОАЭ, эффективность "Спутника V" в ходе применения в стране составила 97,8%, вакцина также обеспечивает полную (100%) защиту против тяжелых случаев. Не зафиксировано ни одного случая серьезных побочных явлений. После вакцинации "Спутником V" не было случаев госпитализации, тромбоза вен головного мозга (CVT) или миокардита.По данным минздрава Бахрейна, на которые ссылается РФПИ, эффективность "Спутника V" в ходе вакцинации составила 94,3% (через 14 дней после второй дозы); при этом 98,6% случаев коронавируса, зафиксированных через 2 недели после второго укола, протекали в легкой форме. Не зарегистрировано серьезных нежелательных явлений, случаев церебрального венозного тромбоза или случаев смерти, связанных с вакцинацией.РФПИ также приводит данные минздрава провинции Буэнос-Айрес, согласно которым применение "Спутника V" позволило выработать антитела у 94% вакцинированных одной дозой и у 100% вакцинированных двумя дозами. Эти данные также демонстрируют, что у 94% лиц, получивших инъекцию "Спутника Лайт" (однокомпонентный препарат, первый компонент "Спутника V"), сформировались антитела против коронавируса.По информации РФПИ, официальные данные, опубликованные правительством Венгрии, показали, что среди пяти вакцин от коронавируса, применяемых в стране, у "Спутника V" лучшие показатели безопасности и эффективности; количество случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч вакцинированных у российской вакцины ниже по сравнению с другими вакцинами (95 – "Спутник V", 177 – Moderna, 356 – Sinopharm, 555 – Pfizer, 700 – AstraZeneca).Анализ результатов массовой вакцинации, проведенный правительством Мексики, подтверждает, что "Спутник V" является самой безопасной из всех вакцин, используемых в стране. Количество серьезных нежелательных явлений на 100 тысяч доз ниже, чем у других вакцин ("Спутник V" – 0,79; Sinovac – 1,07; Cansino – 1,14; AstraZeneca – 1,22; Pfizer – 1,34). Связь серьезных нежелательных явлений с вакцинацией не установлена, отмечает РФПИ.По данным фонда, официальные данные минздрава Сербии и департамента здравоохранения Филиппин также свидетельствуют, что вакцина "Спутник V" демонстрирует лучшие показатели безопасности в ходе вакцинации: не зафиксировано серьезных нежелательных явлений, случаев смерти или церебрального венозного тромбоза, связанных с вакцинацией."Спутник V" - вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Схема вакцинации предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Защищенным человек считается через 21 день после введения второго компонента.На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек, или около половины населения Земли.РФПИ заключил соглашения о производстве "Спутника V" более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, среди которых крупнейшие компании Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
https://ria.ru/20210811/sputnik-1745289534.html
https://ria.ru/20210811/vaktsina-1745296337.html
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в мире, вакцинация, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
12:17 11.08.2021 (обновлено: 12:21 11.08.2021)
 
"Спутник V" доказал свою эффективность за рубежом, заявили в РФПИ

Глава РФПИ Дмитриев: опыт применения "Спутника V" за рубежом доказал его эффективность

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкУпаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
Упаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Опыт применения российской вакцины "Спутник V" в ведущих странах мира доказал высочайшую безопасность и эффективность вакцины в борьбе с коронавирусом, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"За год применения вакцина "Спутник V" доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира", - передает слова Дмитриева пресс-служба фонда.
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В пресс-службе отметили, что в ряде стран, где одновременно применяются несколько вакцин от коронавируса, у российского препарата одни из лучших показателей безопасности и эффективности.
В частности, данные по России показывают, что эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. В РФПИ подчеркнули, что, согласно данным исследований Минздрава России, эффективность "Спутника V" против штамма "дельта" составила 83,1%.
В РФПИ также сообщили, что, согласно данным минздрава ОАЭ, эффективность "Спутника V" в ходе применения в стране составила 97,8%, вакцина также обеспечивает полную (100%) защиту против тяжелых случаев. Не зафиксировано ни одного случая серьезных побочных явлений. После вакцинации "Спутником V" не было случаев госпитализации, тромбоза вен головного мозга (CVT) или миокардита.
По данным минздрава Бахрейна, на которые ссылается РФПИ, эффективность "Спутника V" в ходе вакцинации составила 94,3% (через 14 дней после второй дозы); при этом 98,6% случаев коронавируса, зафиксированных через 2 недели после второго укола, протекали в легкой форме. Не зарегистрировано серьезных нежелательных явлений, случаев церебрального венозного тромбоза или случаев смерти, связанных с вакцинацией.
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РФПИ также приводит данные минздрава провинции Буэнос-Айрес, согласно которым применение "Спутника V" позволило выработать антитела у 94% вакцинированных одной дозой и у 100% вакцинированных двумя дозами. Эти данные также демонстрируют, что у 94% лиц, получивших инъекцию "Спутника Лайт" (однокомпонентный препарат, первый компонент "Спутника V"), сформировались антитела против коронавируса.
По информации РФПИ, официальные данные, опубликованные правительством Венгрии, показали, что среди пяти вакцин от коронавируса, применяемых в стране, у "Спутника V" лучшие показатели безопасности и эффективности; количество случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч вакцинированных у российской вакцины ниже по сравнению с другими вакцинами (95 – "Спутник V", 177 – Moderna, 356 – Sinopharm, 555 – Pfizer, 700 – AstraZeneca).
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Анализ результатов массовой вакцинации, проведенный правительством Мексики, подтверждает, что "Спутник V" является самой безопасной из всех вакцин, используемых в стране. Количество серьезных нежелательных явлений на 100 тысяч доз ниже, чем у других вакцин ("Спутник V" – 0,79; Sinovac – 1,07; Cansino – 1,14; AstraZeneca – 1,22; Pfizer – 1,34). Связь серьезных нежелательных явлений с вакцинацией не установлена, отмечает РФПИ.
По данным фонда, официальные данные минздрава Сербии и департамента здравоохранения Филиппин также свидетельствуют, что вакцина "Спутник V" демонстрирует лучшие показатели безопасности в ходе вакцинации: не зафиксировано серьезных нежелательных явлений, случаев смерти или церебрального венозного тромбоза, связанных с вакцинацией.
"Спутник V" - вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Схема вакцинации предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Защищенным человек считается через 21 день после введения второго компонента.
На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек, или около половины населения Земли.
РФПИ заключил соглашения о производстве "Спутника V" более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, среди которых крупнейшие компании Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
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В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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