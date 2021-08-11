https://ria.ru/20210811/vaktsina-1745290254.html

Эффективность "Спутника V" против дельта-штамма коронавируса составила 83%

Эффективность "Спутника V" против дельта-штамма коронавируса составила 83% - РИА Новости, 11.08.2021

Эффективность "Спутника V" против дельта-штамма коронавируса составила 83%

Вакцина "Спутник V" показывает наиболее хорошие результаты по профилактике дельта-штамма коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T09:19

2021-08-11T09:19

2021-08-11T10:08

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" показывает наиболее хорошие результаты по профилактике дельта-штамма коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83 процентов, это уже российские данные", — сказал он журналистам.Кроме того, вакцина более чем на 95 процентов защищает от тяжелого течения заболевания. Она остается эффективной и продолжает работать, подчеркнул министр.Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник V", разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, ровно год назад. Вакцина создана на хорошо изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важные преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Схема предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели, защищенным человек считается через 21 день после введения второго компонента.По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой на конец июля, полный цикл вакцинации "Спутником V" прошли около 20 миллионов россиян.Вакцину уже зарегистрировали почти в семидесяти странах, где проживают около четырех миллиардов человек. Кроме того, с марта она проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств.

https://ria.ru/20210811/vaktsina-1745281001.html

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