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Туризм
https://ria.ru/20210811/urugvay-1745297662.html
В Уругвае русский город планирует получить статус туристического объекта
В Уругвае русский город планирует получить статус туристического объекта - РИА Новости, 11.08.2021
В Уругвае русский город планирует получить статус туристического объекта
Сан-Хавьер, городок в Уругвае, больше ста лет назад основанный русскими иммигрантами, планирует получить признание Всемирной туристской организации (ВТО),... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T12:57
2021-08-11T12:58
туризм
южная америка
уругвай
всемирная туристская организация
туризм
новости - туризм
туристы
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САН-ХАВЬЕР, 11 авг — РИА Новости. Сан-Хавьер, городок в Уругвае, больше ста лет назад основанный русскими иммигрантами, планирует получить признание Всемирной туристской организации (ВТО), сообщил РИА Новости мэр Вашингтон Лако.Первые семьи прибыли сюда в 1913 году. Иммигранты из Российской империи научили уругвайцев выращивать подсолнечник и делать из него масло, построили театр и кинотеатр, сохраняли свою культуру и гастрономические привычки.При переписи населения в 2011 году оказалось, что в городе и окрестностях живет 1700 граждан. Примерно 60 процентов из них — потомки выходцев из России, говорит Лако."Мы хотим, чтобы Сан-Хавьер в ВТО признали туристическим направлением. Это была бы отличная возможность для продвижения нашей культуры и гастрономии", — сказал мэр.В Сан-Хавьере есть ансамбль "Калинка", участники которого — дети и взрослые — исполняют традиционные русские танцы. Также существует хор, где поют песни на русском языке.Многие гости приезжают в город ради местной кухни. "В первую очередь это шашлык, пироги, вареники. Делают в Сан-Хавьере и квас", — рассказал Лако. Этот напиток на континенте — настоящая редкость, его здесь не производят, про него даже и не слышали. Правда, квас, которым угостили корреспондента РИА Новости в Сан-Хавьере, больше напоминал крепкую медовуху.Русский ресторан в Сан-Хавьере называется "На здоровье", там всегда можно найти традиционные блюда, а официанты одеты в национальные костюмы.Однако в городе есть все условия и для любителей экотуризма — речные прогулки, наблюдение за птицами, пешие тропы.Презентация перед комиссией Всемирной туристской организации состоится 30 августа, а в октябре во время Мирового конгресса по туризму станет известно, получилось ли у городка официально завоевать себе статус достопримечательности.
https://ria.ru/20210811/puteshestviya-1745209106.html
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южная америка, уругвай, всемирная туристская организация, туризм, новости - туризм, туристы
12:57 11.08.2021 (обновлено: 12:58 11.08.2021)
 

В Уругвае русский город планирует получить статус туристического объекта

CC BY-SA 3.0 / Louis Lalaguna / Город Сан-Хавьер в Уругвае
Город Сан-Хавьер в Уругвае - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
CC BY-SA 3.0 / Louis Lalaguna /
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САН-ХАВЬЕР, 11 авг — РИА Новости. Сан-Хавьер, городок в Уругвае, больше ста лет назад основанный русскими иммигрантами, планирует получить признание Всемирной туристской организации (ВТО), сообщил РИА Новости мэр Вашингтон Лако.
Первые семьи прибыли сюда в 1913 году. Иммигранты из Российской империи научили уругвайцев выращивать подсолнечник и делать из него масло, построили театр и кинотеатр, сохраняли свою культуру и гастрономические привычки.
При переписи населения в 2011 году оказалось, что в городе и окрестностях живет 1700 граждан. Примерно 60 процентов из них — потомки выходцев из России, говорит Лако.
"Мы хотим, чтобы Сан-Хавьер в ВТО признали туристическим направлением. Это была бы отличная возможность для продвижения нашей культуры и гастрономии", — сказал мэр.
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В Сан-Хавьере есть ансамбль "Калинка", участники которого — дети и взрослые — исполняют традиционные русские танцы. Также существует хор, где поют песни на русском языке.
Многие гости приезжают в город ради местной кухни. "В первую очередь это шашлык, пироги, вареники. Делают в Сан-Хавьере и квас", — рассказал Лако. Этот напиток на континенте — настоящая редкость, его здесь не производят, про него даже и не слышали. Правда, квас, которым угостили корреспондента РИА Новости в Сан-Хавьере, больше напоминал крепкую медовуху.
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Однако в городе есть все условия и для любителей экотуризма — речные прогулки, наблюдение за птицами, пешие тропы.
Презентация перед комиссией Всемирной туристской организации состоится 30 августа, а в октябре во время Мирового конгресса по туризму станет известно, получилось ли у городка официально завоевать себе статус достопримечательности.
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