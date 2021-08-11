https://ria.ru/20210811/urugvay-1745297662.html

В Уругвае русский город планирует получить статус туристического объекта

В Уругвае русский город планирует получить статус туристического объекта - РИА Новости, 11.08.2021

В Уругвае русский город планирует получить статус туристического объекта

Сан-Хавьер, городок в Уругвае, больше ста лет назад основанный русскими иммигрантами, планирует получить признание Всемирной туристской организации (ВТО),... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T12:57

2021-08-11T12:57

2021-08-11T12:58

туризм

южная америка

уругвай

всемирная туристская организация

туризм

новости - туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745300825_0:157:1024:733_1920x0_80_0_0_4a1093c4add7fbd17cd21dd7b2be073b.jpg

САН-ХАВЬЕР, 11 авг — РИА Новости. Сан-Хавьер, городок в Уругвае, больше ста лет назад основанный русскими иммигрантами, планирует получить признание Всемирной туристской организации (ВТО), сообщил РИА Новости мэр Вашингтон Лако.Первые семьи прибыли сюда в 1913 году. Иммигранты из Российской империи научили уругвайцев выращивать подсолнечник и делать из него масло, построили театр и кинотеатр, сохраняли свою культуру и гастрономические привычки.При переписи населения в 2011 году оказалось, что в городе и окрестностях живет 1700 граждан. Примерно 60 процентов из них — потомки выходцев из России, говорит Лако."Мы хотим, чтобы Сан-Хавьер в ВТО признали туристическим направлением. Это была бы отличная возможность для продвижения нашей культуры и гастрономии", — сказал мэр.В Сан-Хавьере есть ансамбль "Калинка", участники которого — дети и взрослые — исполняют традиционные русские танцы. Также существует хор, где поют песни на русском языке.Многие гости приезжают в город ради местной кухни. "В первую очередь это шашлык, пироги, вареники. Делают в Сан-Хавьере и квас", — рассказал Лако. Этот напиток на континенте — настоящая редкость, его здесь не производят, про него даже и не слышали. Правда, квас, которым угостили корреспондента РИА Новости в Сан-Хавьере, больше напоминал крепкую медовуху.Русский ресторан в Сан-Хавьере называется "На здоровье", там всегда можно найти традиционные блюда, а официанты одеты в национальные костюмы.Однако в городе есть все условия и для любителей экотуризма — речные прогулки, наблюдение за птицами, пешие тропы.Презентация перед комиссией Всемирной туристской организации состоится 30 августа, а в октябре во время Мирового конгресса по туризму станет известно, получилось ли у городка официально завоевать себе статус достопримечательности.

https://ria.ru/20210811/puteshestviya-1745209106.html

https://ria.ru/20210810/polety-1744560394.html

https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html

южная америка

уругвай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная америка, уругвай, всемирная туристская организация, туризм, новости - туризм, туристы