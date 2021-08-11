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Умер бывший глава сочинского горисполкома Анатолий Удотов
Умер бывший глава сочинского горисполкома Анатолий Удотов - РИА Новости, 11.08.2021
Умер бывший глава сочинского горисполкома Анатолий Удотов
Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о кончине бывшего руководителя города Анатолия Удотова. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:27
2021-08-11T11:27
2021-08-11T11:27
общество
сочи
алексей копайгородский
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СОЧИ, 11 авг – РИА Новости. Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о кончине бывшего руководителя города Анатолия Удотова.Удотов был награждён орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами "Знак Почета", пятью медалями, знаком отличия "За безупречную службу городу Сочи", знаками почета "За многолетний труд на благо олимпийского Сочи" и "Признание и почет сочинцев".Под руководством Удотова в городе были построены гостиничный комплекс "Дагомыс", концертный зал "Фестивальный", пансионаты "Нева", "Белые ночи", корпуса санаториев "Тихий Дон", "Заполярье", "Светлана", "Ставрополье", здание аэровокзального комплекса "Адлер", городской пляж "Маяк" на 5 тысяч мест.
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общество, сочи, алексей копайгородский
Умер бывший глава сочинского горисполкома Анатолий Удотов
Мэр Сочи Копайгородский: умер бывший глава сочинского горисполкома Анатолий Удотов
СОЧИ, 11 авг – РИА Новости.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский
сообщил о кончине бывшего руководителя города Анатолия Удотова.
"Сегодня нас постигла тяжёлая утрата. Ушел из жизни Анатолий Николаевич Удотов – руководитель Сочи
, председатель сочинского горисполкома в 1977-1983 года", - написал Копайгородский в своём Telegram-канале
.
Удотов был награждён орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами "Знак Почета", пятью медалями, знаком отличия "За безупречную службу городу Сочи", знаками почета "За многолетний труд на благо олимпийского Сочи" и "Признание и почет сочинцев".
Под руководством Удотова в городе были построены гостиничный комплекс "Дагомыс", концертный зал "Фестивальный", пансионаты "Нева", "Белые ночи", корпуса санаториев "Тихий Дон", "Заполярье", "Светлана", "Ставрополье", здание аэровокзального комплекса "Адлер", городской пляж "Маяк" на 5 тысяч мест.