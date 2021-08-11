https://ria.ru/20210811/turtsiya-1745407774.html

В Турции суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума за три месяца

В Турции суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума за три месяца - РИА Новости, 11.08.2021

В Турции суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума за три месяца

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в среду 27 356 - это максимальный показатель с 4 мая, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T22:15

2021-08-11T22:15

2021-08-11T22:15

распространение коронавируса

в мире

турция

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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АНКАРА, 11 авг - РИА Новости. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в среду 27 356 - это максимальный показатель с 4 мая, сообщил минздрав страны.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться."Сегодня сделано 278 263 теста, выявлены 27 356 новых случаев COVID-19, умерли 128 человек", - говорится в сообщении.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение российского "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили около 43 миллионов граждан, две дозы – более 31 миллиона.Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом во второй половине июня принял решение о возобновлении авиасообщения РФ с Турцией. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.

турция

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2021

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в мире, турция, здоровье - общество, коронавирус covid-19