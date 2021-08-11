https://ria.ru/20210811/testirovanie-1745303688.html
КНР активизирует тестирование населения на фоне повторных вспышек COVID-19
КНР активизирует тестирование населения на фоне повторных вспышек COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021
КНР активизирует тестирование населения на фоне повторных вспышек COVID-19
В Китае обнародованы требования и меры, направленные на активизацию тестирования на нуклеиновые кислоты на фоне повторных вспышек COVID-19 в ряде населенных... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:01
2021-08-11T11:01
2021-08-11T11:01
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китай
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае обнародованы требования и меры, направленные на активизацию тестирования на нуклеиновые кислоты на фоне повторных вспышек COVID-19 в ряде населенных пунктов.Всеохватывающее тестирование населения численностью 5 миллионов человек или менее должно быть завершено за два дня, а для населения численностью более 5 миллионов человек установлен трёхдневный лимит, говорится в циркуляре, опубликованном совместным механизмом Госсовета КНР по профилактике и контролю эпидемии COVID-19.Тестирование на нуклеиновые кислоты является важнейшим способом выявления инфицированных и предотвращения распространения эпидемии, подчеркивается в документе.Ни одно лицо не должно пропускать тестирование, одновременно необходимо принять меры для предотвращения кластерных заражений во время проведения тестов, отмечается в циркуляре.Для районов, не охваченных эпидемией, было предложено провести отработку процедуры тестирования, чтобы при необходимости можно было незамедлительно отреагировать на чрезвычайную ситуацию.
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китай, коронавирус covid-19
МОСКВА, 11 авг - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В Китае обнародованы требования и меры, направленные на активизацию тестирования на нуклеиновые кислоты на фоне повторных вспышек COVID-19
в ряде населенных пунктов.
Всеохватывающее тестирование населения численностью 5 миллионов человек или менее должно быть завершено за два дня, а для населения численностью более 5 миллионов человек установлен трёхдневный лимит, говорится в циркуляре, опубликованном совместным механизмом Госсовета КНР по профилактике и контролю эпидемии COVID-19.
Тестирование на нуклеиновые кислоты является важнейшим способом выявления инфицированных и предотвращения распространения эпидемии, подчеркивается в документе.
Ни одно лицо не должно пропускать тестирование, одновременно необходимо принять меры для предотвращения кластерных заражений во время проведения тестов, отмечается в циркуляре.
Для районов, не охваченных эпидемией, было предложено провести отработку процедуры тестирования, чтобы при необходимости можно было незамедлительно отреагировать на чрезвычайную ситуацию.