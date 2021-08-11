https://ria.ru/20210811/testirovanie-1745303688.html

КНР активизирует тестирование населения на фоне повторных вспышек COVID-19

КНР активизирует тестирование населения на фоне повторных вспышек COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021

КНР активизирует тестирование населения на фоне повторных вспышек COVID-19

В Китае обнародованы требования и меры, направленные на активизацию тестирования на нуклеиновые кислоты на фоне повторных вспышек COVID-19 в ряде населенных... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T11:01

2021-08-11T11:01

2021-08-11T11:01

россия-китай: главное

китай

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае обнародованы требования и меры, направленные на активизацию тестирования на нуклеиновые кислоты на фоне повторных вспышек COVID-19 в ряде населенных пунктов.Всеохватывающее тестирование населения численностью 5 миллионов человек или менее должно быть завершено за два дня, а для населения численностью более 5 миллионов человек установлен трёхдневный лимит, говорится в циркуляре, опубликованном совместным механизмом Госсовета КНР по профилактике и контролю эпидемии COVID-19.Тестирование на нуклеиновые кислоты является важнейшим способом выявления инфицированных и предотвращения распространения эпидемии, подчеркивается в документе.Ни одно лицо не должно пропускать тестирование, одновременно необходимо принять меры для предотвращения кластерных заражений во время проведения тестов, отмечается в циркуляре.Для районов, не охваченных эпидемией, было предложено провести отработку процедуры тестирования, чтобы при необходимости можно было незамедлительно отреагировать на чрезвычайную ситуацию.

https://ria.ru/20210811/vaktsiny-1745303454.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, коронавирус covid-19