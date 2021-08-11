https://ria.ru/20210811/teriberk-1745345476.html

Смягчение COVID-ограничений позволит провести фестиваль в Териберке

Смягчение COVID-ограничений позволит провести фестиваль в Териберке - РИА Новости, 11.08.2021

Смягчение COVID-ограничений позволит провести фестиваль в Териберке

Власти Мурманской области приняли решение снять ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, что позволит провести 21-22 августа в Мурманской... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T15:11

2021-08-11T15:11

2021-08-11T15:11

мурманская область

мурманская область

арктический совет

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

андрей чибис

фонд "росконгресс"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737439241_0:120:3428:2048_1920x0_80_0_0_d943456a7a99707391ec1f91f809b99b.jpg

МУРМАНСК, 11 авг – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение снять ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, что позволит провести 21-22 августа в Мурманской области VI Арктический фестиваль "Териберка", сообщило министерство информационной политики.Сообщается, что проведение мероприятия стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в регионе и снятию с 12 августа ряда ограничений."С учетом оценки всех данных мы готовы рассматривать на штабе с участием Роспотребнадзора разрешение на проведение отдельных мероприятий по запросу их инициаторов. Уже сейчас среди них – безусловно, проведение 21-22 августа фестиваля в Териберке, который организован в рамках мероприятий по председательству Российской Федерации в Арктическом совете", – отметил на заседании оперативного штаба губернатор Андрей Чибис.В этом году фестиваль в старинном поморском селе вошел в культурную программу председательства РФ в Арктическом совете и состоится под эгидой МИД. Его главным организатором выступит фонд "Росконгресс" при участии АНО "Мурманконгресс".Основной идеей фестиваля "Териберка" является раскрытие уникального туристского потенциала малых территорий Арктической зоны РФ, развитие событийного туризма и популяризация локальных продуктов и кухни.С 12 августа в Мурманской области разрешаются мероприятия с численностью участников до 70 человек при условии заполняемости помещений не более 50%. Также можно будет проводить спортивные соревнования на открытом воздухе с участием зрителей. При этом будет продолжена практика индивидуального согласования проведения мероприятий по запросу, исходя из эпидситуации в каждом конкретном муниципалитете.

https://ria.ru/20210810/svalki-1745236106.html

https://ria.ru/20210728/reyting-1743283770.html

мурманская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурманская область, арктический совет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), андрей чибис, фонд "росконгресс", россия