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Мурманская область
https://ria.ru/20210811/teriberk-1745345476.html
Смягчение COVID-ограничений позволит провести фестиваль в Териберке
Смягчение COVID-ограничений позволит провести фестиваль в Териберке - РИА Новости, 11.08.2021
Смягчение COVID-ограничений позволит провести фестиваль в Териберке
Власти Мурманской области приняли решение снять ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, что позволит провести 21-22 августа в Мурманской... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T15:11
2021-08-11T15:11
мурманская область
мурманская область
арктический совет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
андрей чибис
фонд "росконгресс"
россия
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МУРМАНСК, 11 авг – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение снять ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, что позволит провести 21-22 августа в Мурманской области VI Арктический фестиваль "Териберка", сообщило министерство информационной политики.Сообщается, что проведение мероприятия стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в регионе и снятию с 12 августа ряда ограничений."С учетом оценки всех данных мы готовы рассматривать на штабе с участием Роспотребнадзора разрешение на проведение отдельных мероприятий по запросу их инициаторов. Уже сейчас среди них – безусловно, проведение 21-22 августа фестиваля в Териберке, который организован в рамках мероприятий по председательству Российской Федерации в Арктическом совете", – отметил на заседании оперативного штаба губернатор Андрей Чибис.В этом году фестиваль в старинном поморском селе вошел в культурную программу председательства РФ в Арктическом совете и состоится под эгидой МИД. Его главным организатором выступит фонд "Росконгресс" при участии АНО "Мурманконгресс".Основной идеей фестиваля "Териберка" является раскрытие уникального туристского потенциала малых территорий Арктической зоны РФ, развитие событийного туризма и популяризация локальных продуктов и кухни.С 12 августа в Мурманской области разрешаются мероприятия с численностью участников до 70 человек при условии заполняемости помещений не более 50%. Также можно будет проводить спортивные соревнования на открытом воздухе с участием зрителей. При этом будет продолжена практика индивидуального согласования проведения мероприятий по запросу, исходя из эпидситуации в каждом конкретном муниципалитете.
https://ria.ru/20210810/svalki-1745236106.html
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мурманская область, арктический совет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), андрей чибис, фонд "росконгресс", россия
15:11 11.08.2021
 
Смягчение COVID-ограничений позволит провести фестиваль в Териберке

Смягчение COVID-ограничений позволит провести фестиваль в мурманской Териберке

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЗалив Северного Ледовитого океана у поселка Териберка на Кольском полуострове
Залив Северного Ледовитого океана у поселка Териберка на Кольском полуострове - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МУРМАНСК, 11 авг – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение снять ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, что позволит провести 21-22 августа в Мурманской области VI Арктический фестиваль "Териберка", сообщило министерство информационной политики.
Сообщается, что проведение мероприятия стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в регионе и снятию с 12 августа ряда ограничений.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
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Власти Мурманской области рассказали о ликвидации свалок
"С учетом оценки всех данных мы готовы рассматривать на штабе с участием Роспотребнадзора разрешение на проведение отдельных мероприятий по запросу их инициаторов. Уже сейчас среди них – безусловно, проведение 21-22 августа фестиваля в Териберке, который организован в рамках мероприятий по председательству Российской Федерации в Арктическом совете", – отметил на заседании оперативного штаба губернатор Андрей Чибис.
В этом году фестиваль в старинном поморском селе вошел в культурную программу председательства РФ в Арктическом совете и состоится под эгидой МИД. Его главным организатором выступит фонд "Росконгресс" при участии АНО "Мурманконгресс".
Основной идеей фестиваля "Териберка" является раскрытие уникального туристского потенциала малых территорий Арктической зоны РФ, развитие событийного туризма и популяризация локальных продуктов и кухни.
С 12 августа в Мурманской области разрешаются мероприятия с численностью участников до 70 человек при условии заполняемости помещений не более 50%. Также можно будет проводить спортивные соревнования на открытом воздухе с участием зрителей. При этом будет продолжена практика индивидуального согласования проведения мероприятий по запросу, исходя из эпидситуации в каждом конкретном муниципалитете.
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Мурманская областьМурманская областьАрктический советФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Андрей ЧибисФонд "Росконгресс"Россия
 
 
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