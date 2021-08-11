https://ria.ru/20210811/teploseti-1745289145.html
Бирюков: в Москве за три года ликвидируют 80 бесхозных наземных теплосетей
Бирюков: в Москве за три года ликвидируют 80 бесхозных наземных теплосетей - РИА Новости, 11.08.2021
Бирюков: в Москве за три года ликвидируют 80 бесхозных наземных теплосетей
В Москве продолжают ликвидировать бесхозные надземные теплосети (байпасы), до конца 2023 года будут демонтированы 80 таких конструкций, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T09:11
2021-08-11T09:11
2021-08-11T09:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572991988_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a6ba864194b226c7d2e6b598a19712fa.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Москве продолжают ликвидировать бесхозные надземные теплосети (байпасы), до конца 2023 года будут демонтированы 80 таких конструкций, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, работы пройдут в шести столичных округах."С 2014 года в городе ликвидировали 142 участка байпасов, 80 уберем до конца 2023 года. Бесхозные байпасы портят внешний вид дворовых территорий и создают неудобства для жителей", - сообщил Бирюков.Заммэра пояснил, что байпас - это временный трубопровод теплосетей, проложенный над землей. Как правило, их возводят для проведения ремонтных или строительных работ, чтобы не прекращать подачу тепла и горячей воды.Большинство "времянок" так и не были убраны под землю выполнявшими работы организациями. Эти компании обанкротились и не завершили свои обязательства.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ликвидируют только бесхозные участки конструкций. Строительные байпасы по-прежнему будут использовать во время возведения или ремонта объектов.
https://realty.ria.ru/20210810/moskva-1745168661.html
https://realty.ria.ru/20210810/ploschadki-1745155517.html
https://realty.ria.ru/20210701/moek-1739412720.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572991988_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e122196148b765bb2547fe946c86ecc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Бирюков: в Москве за три года ликвидируют 80 бесхозных наземных теплосетей
Заммэра Москвы Бирюков: в Москве за три года ликвидируют 80 бесхозных наземных теплосетей