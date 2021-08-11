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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210811/teploseti-1745289145.html
Бирюков: в Москве за три года ликвидируют 80 бесхозных наземных теплосетей
Бирюков: в Москве за три года ликвидируют 80 бесхозных наземных теплосетей - РИА Новости, 11.08.2021
Бирюков: в Москве за три года ликвидируют 80 бесхозных наземных теплосетей
В Москве продолжают ликвидировать бесхозные надземные теплосети (байпасы), до конца 2023 года будут демонтированы 80 таких конструкций, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T09:11
2021-08-11T09:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Москве продолжают ликвидировать бесхозные надземные теплосети (байпасы), до конца 2023 года будут демонтированы 80 таких конструкций, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, работы пройдут в шести столичных округах."С 2014 года в городе ликвидировали 142 участка байпасов, 80 уберем до конца 2023 года. Бесхозные байпасы портят внешний вид дворовых территорий и создают неудобства для жителей", - сообщил Бирюков.Заммэра пояснил, что байпас - это временный трубопровод теплосетей, проложенный над землей. Как правило, их возводят для проведения ремонтных или строительных работ, чтобы не прекращать подачу тепла и горячей воды.Большинство "времянок" так и не были убраны под землю выполнявшими работы организациями. Эти компании обанкротились и не завершили свои обязательства.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ликвидируют только бесхозные участки конструкций. Строительные байпасы по-прежнему будут использовать во время возведения или ремонта объектов.
https://realty.ria.ru/20210810/moskva-1745168661.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
09:11 11.08.2021
 
Бирюков: в Москве за три года ликвидируют 80 бесхозных наземных теплосетей

Заммэра Москвы Бирюков: в Москве за три года ликвидируют 80 бесхозных наземных теплосетей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРемонт участка магистральной теплосети
Ремонт участка магистральной теплосети - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Москве продолжают ликвидировать бесхозные надземные теплосети (байпасы), до конца 2023 года будут демонтированы 80 таких конструкций, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, работы пройдут в шести столичных округах.
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"С 2014 года в городе ликвидировали 142 участка байпасов, 80 уберем до конца 2023 года. Бесхозные байпасы портят внешний вид дворовых территорий и создают неудобства для жителей", - сообщил Бирюков.
Заммэра пояснил, что байпас - это временный трубопровод теплосетей, проложенный над землей. Как правило, их возводят для проведения ремонтных или строительных работ, чтобы не прекращать подачу тепла и горячей воды.
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Большинство "времянок" так и не были убраны под землю выполнявшими работы организациями. Эти компании обанкротились и не завершили свои обязательства.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ликвидируют только бесхозные участки конструкций. Строительные байпасы по-прежнему будут использовать во время возведения или ремонта объектов.
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