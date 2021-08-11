https://ria.ru/20210811/teploseti-1745289145.html

Бирюков: в Москве за три года ликвидируют 80 бесхозных наземных теплосетей

Бирюков: в Москве за три года ликвидируют 80 бесхозных наземных теплосетей - РИА Новости, 11.08.2021

Бирюков: в Москве за три года ликвидируют 80 бесхозных наземных теплосетей

В Москве продолжают ликвидировать бесхозные надземные теплосети (байпасы), до конца 2023 года будут демонтированы 80 таких конструкций, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T09:11

2021-08-11T09:11

2021-08-11T09:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Москве продолжают ликвидировать бесхозные надземные теплосети (байпасы), до конца 2023 года будут демонтированы 80 таких конструкций, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, работы пройдут в шести столичных округах."С 2014 года в городе ликвидировали 142 участка байпасов, 80 уберем до конца 2023 года. Бесхозные байпасы портят внешний вид дворовых территорий и создают неудобства для жителей", - сообщил Бирюков.Заммэра пояснил, что байпас - это временный трубопровод теплосетей, проложенный над землей. Как правило, их возводят для проведения ремонтных или строительных работ, чтобы не прекращать подачу тепла и горячей воды.Большинство "времянок" так и не были убраны под землю выполнявшими работы организациями. Эти компании обанкротились и не завершили свои обязательства.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ликвидируют только бесхозные участки конструкций. Строительные байпасы по-прежнему будут использовать во время возведения или ремонта объектов.

https://realty.ria.ru/20210810/moskva-1745168661.html

https://realty.ria.ru/20210810/ploschadki-1745155517.html

https://realty.ria.ru/20210701/moek-1739412720.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы