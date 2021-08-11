Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210811/suzdaltsev-1745394993.html
Эксперт рассказал, как санкции Запада влияют на Белоруссию
Эксперт рассказал, как санкции Запада влияют на Белоруссию - РИА Новости, 11.08.2021
Эксперт рассказал, как санкции Запада влияют на Белоруссию
Белоруссия использует усилившееся санкционное давление Запада как очередной предлог, чтобы попросить экономической помощи у России, однако не пойдет на... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T20:10
2021-08-11T20:10
сша
белоруссия
андрей суздальцев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745208589_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_9b228f25a266f7a7eb76d54d64caecfb.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Белоруссия использует усилившееся санкционное давление Запада как очередной предлог, чтобы попросить экономической помощи у России, однако не пойдет на дополнительное сближение с РФ, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Андрей Суздальцев.США 9 августа ввели санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Белоруссии. Среди них - Национальный олимпийский комитет Белоруссии, а также Следственный комитет республики. Новый пакет санкций включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов страны. Канада также ввела новые санкции против Белоруссии в ответ на "нарушения прав человека", они касаются ключевых секторов белорусской экономики, включая кредитное финансирование, нефтепродукты и калийную продукцию, заявило канадское правительство. Новые санкции Британии запрещают покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов."Последние санкции, введенные пятым пакетом, по нашим предварительным оценкам, ликвидировали "дырявости" предыдущих, секторальных санкций... Ограничения жесткие, могут в перспективе 3-4 месяцев повлиять на белорусскую экономику, но (президент Белоруссии Александр) Лукашенко смотрит на это спокойно, он считает, что бы он ни сделал, все равно ему Россия все компенсирует, он рассчитывает на российские деньги", - сказал Суздальцев РИА Новости.По его словам, предыдущие пять пакетов санкций, которые уже принимались в отношении Белоруссии со стороны ЕС и США, никакого негативного влияния на экономику республики не оказали.Суздальцев привел в пример "Беларуськалий", который производит 4-5 форматов калийных удобрений. "Из них закрываются две фракции, самые маленькие, а самые массовые остаются - то есть дырявые такие санкции. В принципе эти санкции для белорусской экономики никакой проблемы не сделали. Но они, тем не менее, всячески эмоционально требуют от России поддержки, помощи", - добавил он.Он также подчеркнул, что санкции в отношении Белоруссии не сблизят ее с Россией, несмотря на экономическую зависимость. "Не сблизят, так как Лукашенко не пойдет на интеграцию, он потребует денег. Мы уже 26 лет ждем от него шагов, он считается формальным союзником, но не очень понятно, почему. За 26 лет мы не знаем ни одного случая, чтобы он повел себя как союзник, но он считает, что имеет право требовать от России. Это иждивенческий подход", - заключил эксперт.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20210811/posolstvo-1745352831.html
https://ria.ru/20210811/belorussiya-1745354000.html
сша
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745208589_0:0:1148:860_1920x0_80_0_0_818e507994dc616fafe9c21ca6826879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, белоруссия, андрей суздальцев, россия
20:10 11.08.2021
 
Эксперт рассказал, как санкции Запада влияют на Белоруссию

Эксперт Суздальцев: санкции Запада вынудят Белоруссию обращаться за экономической помощью к России

© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Белоруссия использует усилившееся санкционное давление Запада как очередной предлог, чтобы попросить экономической помощи у России, однако не пойдет на дополнительное сближение с РФ, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Андрей Суздальцев.
США 9 августа ввели санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Белоруссии. Среди них - Национальный олимпийский комитет Белоруссии, а также Следственный комитет республики. Новый пакет санкций включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов страны. Канада также ввела новые санкции против Белоруссии в ответ на "нарушения прав человека", они касаются ключевых секторов белорусской экономики, включая кредитное финансирование, нефтепродукты и калийную продукцию, заявило канадское правительство. Новые санкции Британии запрещают покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.
Здание посольства США в Минске - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 15:52
МИД Белоруссии предложил США сократить численность посольства в Минске
"Последние санкции, введенные пятым пакетом, по нашим предварительным оценкам, ликвидировали "дырявости" предыдущих, секторальных санкций... Ограничения жесткие, могут в перспективе 3-4 месяцев повлиять на белорусскую экономику, но (президент Белоруссии Александр) Лукашенко смотрит на это спокойно, он считает, что бы он ни сделал, все равно ему Россия все компенсирует, он рассчитывает на российские деньги", - сказал Суздальцев РИА Новости.
По его словам, предыдущие пять пакетов санкций, которые уже принимались в отношении Белоруссии со стороны ЕС и США, никакого негативного влияния на экономику республики не оказали.
"Санкции из пятого пакета белорусская сторона продемонстрировала как очень жесткие, все проблемы социально-экономические стала сваливать на санкции, и этот пятый пакет она демонстрировала в России, требуя от российских властей компенсации. Правда, непонятно, почему Россия должна была оплачивать санкции против Белоруссии. Причем они так настойчиво рассказывали про эти санкции страшные вещи, но мы-то знаем, что эффект от них был очень ограниченный", - пояснил политолог.
Суздальцев привел в пример "Беларуськалий", который производит 4-5 форматов калийных удобрений. "Из них закрываются две фракции, самые маленькие, а самые массовые остаются - то есть дырявые такие санкции. В принципе эти санкции для белорусской экономики никакой проблемы не сделали. Но они, тем не менее, всячески эмоционально требуют от России поддержки, помощи", - добавил он.
Эксперт полагает, что новые санкции послужат для президента Белоруссии поводом еще раз обратиться за помощью к России. "В любом случае Лукашенко прикроется российской экономикой, никакого влияния гигантского нагнетающего не будет, Россия его не допустит и будет компенсировать", - уверен политолог.
Он также подчеркнул, что санкции в отношении Белоруссии не сблизят ее с Россией, несмотря на экономическую зависимость. "Не сблизят, так как Лукашенко не пойдет на интеграцию, он потребует денег. Мы уже 26 лет ждем от него шагов, он считается формальным союзником, но не очень понятно, почему. За 26 лет мы не знаем ни одного случая, чтобы он повел себя как союзник, но он считает, что имеет право требовать от России. Это иждивенческий подход", - заключил эксперт.
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 15:57
Белоруссия приостановила согласование новых проектов с США
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
 
СШАБелоруссияАндрей СуздальцевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Оборудование не позволило водолазам спуститься к упавшему на Камчатке Ми-8
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
03:15IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
Лента новостейМолния