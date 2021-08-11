https://ria.ru/20210811/suzdaltsev-1745394993.html
Эксперт рассказал, как санкции Запада влияют на Белоруссию
Эксперт рассказал, как санкции Запада влияют на Белоруссию - РИА Новости, 11.08.2021
Эксперт рассказал, как санкции Запада влияют на Белоруссию
Белоруссия использует усилившееся санкционное давление Запада как очередной предлог, чтобы попросить экономической помощи у России, однако не пойдет на... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T20:10
2021-08-11T20:10
2021-08-11T20:10
сша
белоруссия
андрей суздальцев
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Белоруссия использует усилившееся санкционное давление Запада как очередной предлог, чтобы попросить экономической помощи у России, однако не пойдет на дополнительное сближение с РФ, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Андрей Суздальцев.США 9 августа ввели санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Белоруссии. Среди них - Национальный олимпийский комитет Белоруссии, а также Следственный комитет республики. Новый пакет санкций включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов страны. Канада также ввела новые санкции против Белоруссии в ответ на "нарушения прав человека", они касаются ключевых секторов белорусской экономики, включая кредитное финансирование, нефтепродукты и калийную продукцию, заявило канадское правительство. Новые санкции Британии запрещают покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов."Последние санкции, введенные пятым пакетом, по нашим предварительным оценкам, ликвидировали "дырявости" предыдущих, секторальных санкций... Ограничения жесткие, могут в перспективе 3-4 месяцев повлиять на белорусскую экономику, но (президент Белоруссии Александр) Лукашенко смотрит на это спокойно, он считает, что бы он ни сделал, все равно ему Россия все компенсирует, он рассчитывает на российские деньги", - сказал Суздальцев РИА Новости.По его словам, предыдущие пять пакетов санкций, которые уже принимались в отношении Белоруссии со стороны ЕС и США, никакого негативного влияния на экономику республики не оказали.Суздальцев привел в пример "Беларуськалий", который производит 4-5 форматов калийных удобрений. "Из них закрываются две фракции, самые маленькие, а самые массовые остаются - то есть дырявые такие санкции. В принципе эти санкции для белорусской экономики никакой проблемы не сделали. Но они, тем не менее, всячески эмоционально требуют от России поддержки, помощи", - добавил он.Он также подчеркнул, что санкции в отношении Белоруссии не сблизят ее с Россией, несмотря на экономическую зависимость. "Не сблизят, так как Лукашенко не пойдет на интеграцию, он потребует денег. Мы уже 26 лет ждем от него шагов, он считается формальным союзником, но не очень понятно, почему. За 26 лет мы не знаем ни одного случая, чтобы он повел себя как союзник, но он считает, что имеет право требовать от России. Это иждивенческий подход", - заключил эксперт.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
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сша, белоруссия, андрей суздальцев, россия
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Белоруссия использует усилившееся санкционное давление Запада как очередной предлог, чтобы попросить экономической помощи у России, однако не пойдет на дополнительное сближение с РФ, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Андрей Суздальцев
.
США 9 августа ввели санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Белоруссии. Среди них - Национальный олимпийский комитет Белоруссии, а также Следственный комитет республики. Новый пакет санкций включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов страны. Канада также ввела новые санкции против Белоруссии в ответ на "нарушения прав человека", они касаются ключевых секторов белорусской экономики, включая кредитное финансирование, нефтепродукты и калийную продукцию, заявило канадское правительство. Новые санкции Британии запрещают покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.
"Последние санкции, введенные пятым пакетом, по нашим предварительным оценкам, ликвидировали "дырявости" предыдущих, секторальных санкций... Ограничения жесткие, могут в перспективе 3-4 месяцев повлиять на белорусскую экономику, но (президент Белоруссии Александр) Лукашенко смотрит на это спокойно, он считает, что бы он ни сделал, все равно ему Россия все компенсирует, он рассчитывает на российские деньги", - сказал Суздальцев РИА Новости.
По его словам, предыдущие пять пакетов санкций, которые уже принимались в отношении Белоруссии
со стороны ЕС и США
, никакого негативного влияния на экономику республики не оказали.
"Санкции из пятого пакета белорусская сторона продемонстрировала как очень жесткие, все проблемы социально-экономические стала сваливать на санкции, и этот пятый пакет она демонстрировала в России, требуя от российских властей компенсации. Правда, непонятно, почему Россия должна была оплачивать санкции против Белоруссии. Причем они так настойчиво рассказывали про эти санкции страшные вещи, но мы-то знаем, что эффект от них был очень ограниченный", - пояснил политолог.
Суздальцев привел в пример "Беларуськалий
", который производит 4-5 форматов калийных удобрений. "Из них закрываются две фракции, самые маленькие, а самые массовые остаются - то есть дырявые такие санкции. В принципе эти санкции для белорусской экономики никакой проблемы не сделали. Но они, тем не менее, всячески эмоционально требуют от России
поддержки, помощи", - добавил он.
Эксперт полагает, что новые санкции послужат для президента Белоруссии поводом еще раз обратиться за помощью к России. "В любом случае Лукашенко прикроется российской экономикой, никакого влияния гигантского нагнетающего не будет, Россия его не допустит и будет компенсировать", - уверен политолог.
Он также подчеркнул, что санкции в отношении Белоруссии не сблизят ее с Россией, несмотря на экономическую зависимость. "Не сблизят, так как Лукашенко не пойдет на интеграцию, он потребует денег. Мы уже 26 лет ждем от него шагов, он считается формальным союзником, но не очень понятно, почему. За 26 лет мы не знаем ни одного случая, чтобы он повел себя как союзник, но он считает, что имеет право требовать от России. Это иждивенческий подход", - заключил эксперт.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
ЕС, Великобритания
, США, Канада
и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск
в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.