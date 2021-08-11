https://ria.ru/20210811/stroitelstvo-1745305683.html

Бочкарев рассказал о строительстве восточного участка БКЛ

Бочкарев рассказал о строительстве восточного участка БКЛ - РИА Новости, 11.08.2021

Бочкарев рассказал о строительстве восточного участка БКЛ

Тоннель между станциями "Печатники" и "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро пройден более чем наполовину, сообщил заммэра столицы... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T11:12

2021-08-11T11:12

2021-08-11T11:12

москва

андрей бочкарев

метро

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 11 авг - РИА Недвижимость. Тоннель между станциями "Печатники" и "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро пройден более чем наполовину, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарёв."Десятиметровый тоннелепроходческий комплекс "Виктория" прошел 904 метра двухпутного тоннеля между строящимися станциями восточного участка БКЛ "Печатники" и "Нагатинский Затон" – это более половины общей длины тоннеля", – сказал он.Кроме того, на восточном участке БКЛ продолжается проходка двухпутного тоннеля между станциями "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар", он уже пройден более чем на 70%. Также идет проходка однопутного тоннеля от станции "Каширская" в сторону "Кленового бульвара", добавил Бочкарёв.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны в 2022 году.

https://ria.ru/20210713/bochkarev-1741037909.html

москва

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москва, андрей бочкарев, метро, стройкомплекс москвы