https://ria.ru/20210811/sozhzhenie-1745298073.html

Житель Нижегородской области пытался сжечь жену заживо

Житель Нижегородской области пытался сжечь жену заживо - РИА Новости, 11.08.2021

Житель Нижегородской области пытался сжечь жену заживо

Житель города Бор задержан за покушение на убийство супруги, которую он облил зажигательной жидкостью и поджег, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T10:27

2021-08-11T10:27

2021-08-11T10:27

происшествия

бор

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг — РИА Новости. Житель города Бор задержан за покушение на убийство супруги, которую он облил зажигательной жидкостью и поджег, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, вечером 7 августа в квартире дома на улице Чугунова в городе Бор в ходе ссоры на бытовой почве из-за малозначительного повода 35-летний мужчина облил свою супругу жидкостью для заправки зажигалок и поджег ее. После этого он скрылся, оставив жену в квартире одну. С термическими ожогами тела потерпевшую обнаружили родственники и вызвали скорую помощь. Женщину доставили в больницу, где ей оказали своевременную медицинская помощь, благодаря которой она осталась жива.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)."Подозреваемый в совершении данного преступления задержан, ему предъявлено обвинение. В настоящее время следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20210302/pokushenie-1599566168.html

https://ria.ru/20210716/podzhog-1741561604.html

бор

нижегородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, бор, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия