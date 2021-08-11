https://ria.ru/20210811/siriya-1745407511.html

В Сирии при обстреле боевиков пострадали военные

В Сирии при обстреле боевиков пострадали военные - РИА Новости, 11.08.2021

В Сирии при обстреле боевиков пострадали военные

Четверо сирийских военнослужащих получили ранения в результате обстрела боевиков в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия, сообщил заместитель руководителя... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T22:12

2021-08-11T22:12

2021-08-11T22:12

в мире

алеппо

сирия

идлиб (мухафаза)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Четверо сирийских военнослужащих получили ранения в результате обстрела боевиков в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить."Боевики действующих в Идлибской зоне деэскалации незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстреляли позиции сирийских правительственных сил в районе Урум-Эс-Сугра провинции Алеппо, населенного пункта Маарет-Мухос провинции Идлиб и населенного пункта Санджека провинции Латакия", - сказал Кулить.По словам контр-адмирала, в результате минометных обстрелов четверо сирийских военнослужащих получили ранения.

https://ria.ru/20210724/operatsiya-1742739007.html

алеппо

сирия

идлиб (мухафаза)

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в мире, алеппо, сирия, идлиб (мухафаза)