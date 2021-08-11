В Китае канадца приговорили к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж
Суд в Китае приговорил канадца Спэйвора к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж
© AP PhotoМайкл Спэйвор
© AP Photo
"Народный суд средней ступени города Даньдун провинции Ляонин 11 августа признал Майкла Спэйвора виновным в шпионаже за рубежом и незаконной передаче государственной тайны, он приговорен к тюремному заключению сроком на 11 лет, конфискации личного имущества в размере 50 тысяч юаней (7,7 тысячи долларов) и депортации", - говорится в заявлении суда.
При этом не сообщается, когда Спэйвор будет депортирован.
Судебный процесс над Майклом Спэйвором и его соотечественником Майклом Ковригом, задержанными в Китае по обвинению в шпионаже, начался в марте этого года. Сообщений о приговоре Ковригу пока не поступало.
В декабре 2018 года китайские власти оповестили посольство Канады о расследовании в отношении двух ее граждан, которые подозреваются в подрыве национальной безопасности Китая, - Майкла Коврига и Майкла Спэйвора. Оба были задержаны. СМИ предполагали, что канадцев арестовали в отместку за арест финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
В середине мая 2020 года МИД КНР подтвердил, что двое граждан Канады были арестованы по решению правоохранительных органов Китая по подозрению в разведывательной деятельности и краже информации, содержащей государственную тайну. Позднее стало известно, что прокуратура Китая предъявила официальные обвинения Ковригу и Спэйвору в шпионаже и разведывательной деятельности.
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