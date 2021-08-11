https://ria.ru/20210811/shpionazh-1745284037.html

В Китае канадца приговорили к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж

В Китае канадца приговорили к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж - РИА Новости, 11.08.2021

В Китае канадца приговорили к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж

Народный суд средней ступени города Даньдун китайской провинции Ляонин в среду признал гражданина Канады Майкла Спэйвора виновным по делу о шпионаже и... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T07:00

2021-08-11T07:00

2021-08-11T07:00

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канада

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ПЕКИН, 11 авг - РИА Новости. Народный суд средней ступени города Даньдун китайской провинции Ляонин в среду признал гражданина Канады Майкла Спэйвора виновным по делу о шпионаже и приговорил его к 11 годам лишения свободы, конфискации имущества и депортации.При этом не сообщается, когда Спэйвор будет депортирован.Судебный процесс над Майклом Спэйвором и его соотечественником Майклом Ковригом, задержанными в Китае по обвинению в шпионаже, начался в марте этого года. Сообщений о приговоре Ковригу пока не поступало.В декабре 2018 года китайские власти оповестили посольство Канады о расследовании в отношении двух ее граждан, которые подозреваются в подрыве национальной безопасности Китая, - Майкла Коврига и Майкла Спэйвора. Оба были задержаны. СМИ предполагали, что канадцев арестовали в отместку за арест финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.В середине мая 2020 года МИД КНР подтвердил, что двое граждан Канады были арестованы по решению правоохранительных органов Китая по подозрению в разведывательной деятельности и краже информации, содержащей государственную тайну. Позднее стало известно, что прокуратура Китая предъявила официальные обвинения Ковригу и Спэйвору в шпионаже и разведывательной деятельности.

https://ria.ru/20210728/paletskis-1743295530.html

https://ria.ru/20210720/shpionazh-1742116840.html

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в мире, китай, канада