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В Китае канадца приговорили к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж
В Китае канадца приговорили к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж - РИА Новости, 11.08.2021
В Китае канадца приговорили к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж
Народный суд средней ступени города Даньдун китайской провинции Ляонин в среду признал гражданина Канады Майкла Спэйвора виновным по делу о шпионаже и... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T07:00
2021-08-11T07:00
в мире
китай
канада
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ПЕКИН, 11 авг - РИА Новости. Народный суд средней ступени города Даньдун китайской провинции Ляонин в среду признал гражданина Канады Майкла Спэйвора виновным по делу о шпионаже и приговорил его к 11 годам лишения свободы, конфискации имущества и депортации.При этом не сообщается, когда Спэйвор будет депортирован.Судебный процесс над Майклом Спэйвором и его соотечественником Майклом Ковригом, задержанными в Китае по обвинению в шпионаже, начался в марте этого года. Сообщений о приговоре Ковригу пока не поступало.В декабре 2018 года китайские власти оповестили посольство Канады о расследовании в отношении двух ее граждан, которые подозреваются в подрыве национальной безопасности Китая, - Майкла Коврига и Майкла Спэйвора. Оба были задержаны. СМИ предполагали, что канадцев арестовали в отместку за арест финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.В середине мая 2020 года МИД КНР подтвердил, что двое граждан Канады были арестованы по решению правоохранительных органов Китая по подозрению в разведывательной деятельности и краже информации, содержащей государственную тайну. Позднее стало известно, что прокуратура Китая предъявила официальные обвинения Ковригу и Спэйвору в шпионаже и разведывательной деятельности.
https://ria.ru/20210728/paletskis-1743295530.html
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в мире, китай, канада
07:00 11.08.2021
 
В Китае канадца приговорили к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж

Суд в Китае приговорил канадца Спэйвора к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж

© AP PhotoМайкл Спэйвор
Майкл Спэйвор - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© AP Photo
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ПЕКИН, 11 авг - РИА Новости. Народный суд средней ступени города Даньдун китайской провинции Ляонин в среду признал гражданина Канады Майкла Спэйвора виновным по делу о шпионаже и приговорил его к 11 годам лишения свободы, конфискации имущества и депортации.
"Народный суд средней ступени города Даньдун провинции Ляонин 11 августа признал Майкла Спэйвора виновным в шпионаже за рубежом и незаконной передаче государственной тайны, он приговорен к тюремному заключению сроком на 11 лет, конфискации личного имущества в размере 50 тысяч юаней (7,7 тысячи долларов) и депортации", - говорится в заявлении суда.
При этом не сообщается, когда Спэйвор будет депортирован.
Судебный процесс над Майклом Спэйвором и его соотечественником Майклом Ковригом, задержанными в Китае по обвинению в шпионаже, начался в марте этого года. Сообщений о приговоре Ковригу пока не поступало.
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В середине мая 2020 года МИД КНР подтвердил, что двое граждан Канады были арестованы по решению правоохранительных органов Китая по подозрению в разведывательной деятельности и краже информации, содержащей государственную тайну. Позднее стало известно, что прокуратура Китая предъявила официальные обвинения Ковригу и Спэйвору в шпионаже и разведывательной деятельности.
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