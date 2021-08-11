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Шойгу рассказал, почему служит Отечеству
Шойгу рассказал, почему служит Отечеству - РИА Новости, 11.08.2021
Шойгу рассказал, почему служит Отечеству
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал в рамках молодежного форума "Территория смыслов", почему он служит Отечеству, и назвал Россию лучшей... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T12:37
2021-08-11T12:37
япония
юрий гагарин (космонавт)
булат окуджава
россия
роберт рождественский
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал в рамках молодежного форума "Территория смыслов", почему он служит Отечеству, и назвал Россию лучшей страной."Служить Отечеству и быть патриотом, на мой взгляд, - это вещи неразделимые. Я служу не потому, что я должен постоянно подчеркивать и подтверждать, что я, вот, патриот своей страны. Нет, совсем не так. Я считаю, что наша страна самая хорошая. Я считаю, что наша страна нуждается в защите. Я считаю, что в нашей стране должно быть отношение к старшим такое, как оно было на протяжении там ста лет или двухсот лет, не такое, какое оно есть в каких-то других странах - то, что мы наблюдаем, когда уже смешалось все, и никто не может понять - за что и за какие ценности", - отметил министр.В качестве примера патриота России глава военного ведомства привел виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича."Когда я с ним познакомился, он приехал ко мне именно с предложениями, как он хотел. Он все время пытался помочь и помогал. Он приехал, дал благотворительный концерт в Японии и сказал: "Все, что я заработал, я хочу, чтобы отправили в одну из зон конфликтов у нас тогда на территории Советского Союза", - рассказал Шойгу.В числе других примеров министр назвал поэта Евгения Евтушенко и барда Булата Окуджаву."Это люди, которые очень любили нашу страну и являлись ее патриотами. Окуджава вообще воевал за нашу страну и ни разу, по-моему, не пожалел. И об этом его песни говорят. Поэтому служить и быть патриотом - это вещи неразделимые", - отметил министр.Среди символов России Шойгу перечислил Юрия Гагарина и Валентину Терешкову, Федора Шаляпина и Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского, победу в Великой Отечественной войне, ветеранов, прошлых и современных полководцев."То есть это то, что составляет историю нашей страны, целостность нашей страны, символы нашей страны", - добавил генерал.
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япония, юрий гагарин (космонавт), булат окуджава, россия, роберт рождественский
12:37 11.08.2021
 
Шойгу рассказал, почему служит Отечеству

Министр обороны Шойгу рассказал, почему служит Отечеству, и назвал Россию лучшей страной

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал в рамках молодежного форума "Территория смыслов", почему он служит Отечеству, и назвал Россию лучшей страной.
"Служить Отечеству и быть патриотом, на мой взгляд, - это вещи неразделимые. Я служу не потому, что я должен постоянно подчеркивать и подтверждать, что я, вот, патриот своей страны. Нет, совсем не так. Я считаю, что наша страна самая хорошая. Я считаю, что наша страна нуждается в защите. Я считаю, что в нашей стране должно быть отношение к старшим такое, как оно было на протяжении там ста лет или двухсот лет, не такое, какое оно есть в каких-то других странах - то, что мы наблюдаем, когда уже смешалось все, и никто не может понять - за что и за какие ценности", - отметил министр.
В качестве примера патриота России глава военного ведомства привел виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича.
"Когда я с ним познакомился, он приехал ко мне именно с предложениями, как он хотел. Он все время пытался помочь и помогал. Он приехал, дал благотворительный концерт в Японии и сказал: "Все, что я заработал, я хочу, чтобы отправили в одну из зон конфликтов у нас тогда на территории Советского Союза", - рассказал Шойгу.
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В числе других примеров министр назвал поэта Евгения Евтушенко и барда Булата Окуджаву.
"Это люди, которые очень любили нашу страну и являлись ее патриотами. Окуджава вообще воевал за нашу страну и ни разу, по-моему, не пожалел. И об этом его песни говорят. Поэтому служить и быть патриотом - это вещи неразделимые", - отметил министр.
Среди символов России Шойгу перечислил Юрия Гагарина и Валентину Терешкову, Федора Шаляпина и Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского, победу в Великой Отечественной войне, ветеранов, прошлых и современных полководцев.
"То есть это то, что составляет историю нашей страны, целостность нашей страны, символы нашей страны", - добавил генерал.
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ЯпонияЮрий Гагарин (космонавт)Булат ОкуджаваРоссияРоберт Рождественский
 
 
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