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В Саратове группа молодых людей напала на полицейских
В Саратове группа молодых людей напала на полицейских - РИА Новости, 11.08.2021
В Саратове группа молодых людей напала на полицейских
Следователи ищут очевидцев нападения пятерых парней на четверых сотрудников полиции на центральной пешеходной улице Саратова, сообщило региональное управление... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T20:11
2021-08-11T20:11
происшествия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
киров
россия
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САРАТОВ, 11 авг - РИА Новости. Следователи ищут очевидцев нападения пятерых парней на четверых сотрудников полиции на центральной пешеходной улице Саратова, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, в ночь на 24 июля четверо сотрудников полиции по службе находились на проспекте Кирова, когда возле одного из домов увидели конфликт двух компаний молодых людей и потребовали прекратить потасовку. Однако одна из групп, среди которых двое 17-летних, двое 18-летних и один 19-летний парень, переключилась на полицейских и стала избивать их, а одного ранили ножом. В результате все четверо полицейских были госпитализированы, а пятеро обвиняемых взяты под стражу."Очевидцами происшествия могли стать граждане из числа жителей домов, расположенных на пересечении улицы Горького и проспекта Кирова Саратова, а также случайные прохожие. В целях обеспечения объективности и всесторонности расследования уголовного дела, а также получения дополнительных доказательств следствие просит всех граждан, ставших очевидцами происшествия либо обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах данного события, обратиться в следственное управление", - говорится в сообщении.Уточняется, фигуранты дела обвиняются по статье УК РФ "Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), киров, россия
20:11 11.08.2021
 
В Саратове группа молодых людей напала на полицейских

СК ищет свидетелей нападения группы молодых людей на полицейских в центре Саратова

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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САРАТОВ, 11 авг - РИА Новости. Следователи ищут очевидцев нападения пятерых парней на четверых сотрудников полиции на центральной пешеходной улице Саратова, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным следствия, в ночь на 24 июля четверо сотрудников полиции по службе находились на проспекте Кирова, когда возле одного из домов увидели конфликт двух компаний молодых людей и потребовали прекратить потасовку. Однако одна из групп, среди которых двое 17-летних, двое 18-летних и один 19-летний парень, переключилась на полицейских и стала избивать их, а одного ранили ножом. В результате все четверо полицейских были госпитализированы, а пятеро обвиняемых взяты под стражу.
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
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"Очевидцами происшествия могли стать граждане из числа жителей домов, расположенных на пересечении улицы Горького и проспекта Кирова Саратова, а также случайные прохожие. В целях обеспечения объективности и всесторонности расследования уголовного дела, а также получения дополнительных доказательств следствие просит всех граждан, ставших очевидцами происшествия либо обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах данного события, обратиться в следственное управление", - говорится в сообщении.
Уточняется, фигуранты дела обвиняются по статье УК РФ "Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Им грозит до 10 лет лишения свободы.
 
ПроисшествияСаратовСледственный комитет России (СК РФ)КировРоссия
 
 
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