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Умерла актриса из сериала "Великолепный век"
Умерла актриса из сериала "Великолепный век" - РИА Новости, 11.08.2021
Умерла актриса из сериала "Великолепный век"
Актриса Сабина Тозия, известная зрителям по участию в историческом сериале "Великолепный век", скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщила в сторис Instagram РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:50
2021-08-11T13:50
2021-08-11T13:50
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мерьем узерли
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Актриса Сабина Тозия, известная зрителям по участию в историческом сериале "Великолепный век", скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщила в сторис Instagram Мерьем Узерли, исполнительница роли Хюррем-султан. Точную причину смерти пока не сообщают. Но в начале 2021 года Сабине Тозии диагностировали опухоль головного мозга. Врачи сразу прооперировали ее, и все прошло успешно. Но позже актрису частично парализовало. Сабина Тозия родилась 17 апреля 1946 года в Скопье (Северная Македония). Там же училась актерскому мастерству. Наибольшую известность артистке принесла роль Афифе-Хатун, кормилицы султана Сулеймана в "Великолепном веке", выходившем с 2011 по 2014 годы. Последним проектом Тозии стал сериал "Мафия не может править миром", который она покинула в прошлом сезоне из-за проблем со здоровьем.
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северная македония, скопье, новости культуры, мерьем узерли, актеры, кино и сериалы
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Актриса Сабина Тозия, известная зрителям по участию в историческом сериале "Великолепный век", скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщила в сторис Instagram Мерьем Узерли, исполнительница роли Хюррем-султан.
"Я так тебя люблю, — написала Узерли. — Мы поработали вместе над тремя потрясающими проектами: "Великолепным веком", "Материнской раной" и "Мафия не может править миром". Вчера тебя не стало. Мое сердце разрывается".
Точную причину смерти пока не сообщают. Но в начале 2021 года Сабине Тозии диагностировали
опухоль головного мозга. Врачи сразу прооперировали ее, и все прошло успешно. Но позже актрису частично парализовало.
Сабина Тозия родилась 17 апреля 1946 года в Скопье (Северная Македония). Там же училась актерскому мастерству.
Наибольшую известность артистке принесла роль Афифе-Хатун, кормилицы султана Сулеймана в "Великолепном веке", выходившем с 2011 по 2014 годы. Последним проектом Тозии стал сериал "Мафия не может править миром", который она покинула в прошлом сезоне из-за проблем со здоровьем.