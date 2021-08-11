https://ria.ru/20210811/sabinatoziya-1745331297.html

Умерла актриса из сериала "Великолепный век"

Умерла актриса из сериала "Великолепный век" - РИА Новости, 11.08.2021

Умерла актриса из сериала "Великолепный век"

Актриса Сабина Тозия, известная зрителям по участию в историческом сериале "Великолепный век", скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщила в сторис Instagram РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T13:50

2021-08-11T13:50

2021-08-11T13:50

культура

северная македония

скопье

новости культуры

мерьем узерли

актеры

кино и сериалы

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Актриса Сабина Тозия, известная зрителям по участию в историческом сериале "Великолепный век", скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщила в сторис Instagram Мерьем Узерли, исполнительница роли Хюррем-султан. Точную причину смерти пока не сообщают. Но в начале 2021 года Сабине Тозии диагностировали опухоль головного мозга. Врачи сразу прооперировали ее, и все прошло успешно. Но позже актрису частично парализовало. Сабина Тозия родилась 17 апреля 1946 года в Скопье (Северная Македония). Там же училась актерскому мастерству. Наибольшую известность артистке принесла роль Афифе-Хатун, кормилицы султана Сулеймана в "Великолепном веке", выходившем с 2011 по 2014 годы. Последним проектом Тозии стал сериал "Мафия не может править миром", который она покинула в прошлом сезоне из-за проблем со здоровьем.

https://ria.ru/20210809/markiepost-1745019825.html

северная македония

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северная македония, скопье, новости культуры, мерьем узерли, актеры, кино и сериалы