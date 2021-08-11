https://ria.ru/20210811/rospotrebnadzor-1745375332.html

Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа 60% населения

Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа 60% населения - РИА Новости, 11.08.2021

Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа 60% населения

Роспотребнадзор рекомендовал субъектам России привить не менее 60% населения от гриппа и не менее 75% лиц из групп риска, соответствующее постановление Главного РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T17:43

2021-08-11T17:43

2021-08-11T18:02

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендовал субъектам России привить не менее 60% населения от гриппа и не менее 75% лиц из групп риска, соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации."Руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья рекомендовать: обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период 2021 года с охватом не менее 60% от численности населения субъекта Российской Федерации и не менее 75% от численности лиц из групп риска", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210805/regiony-1744588759.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия