https://ria.ru/20210811/rospotrebnadzor-1745375332.html
Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа 60% населения
Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа 60% населения - РИА Новости, 11.08.2021
Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа 60% населения
Роспотребнадзор рекомендовал субъектам России привить не менее 60% населения от гриппа и не менее 75% лиц из групп риска, соответствующее постановление Главного РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:43
2021-08-11T17:43
2021-08-11T18:02
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендовал субъектам России привить не менее 60% населения от гриппа и не менее 75% лиц из групп риска, соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации."Руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья рекомендовать: обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период 2021 года с охватом не менее 60% от численности населения субъекта Российской Федерации и не менее 75% от численности лиц из групп риска", - говорится в документе.
https://ria.ru/20210805/regiony-1744588759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
17:43 11.08.2021 (обновлено: 18:02 11.08.2021)
Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа 60% населения
Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа 60% населения и 75% лиц из групп риска