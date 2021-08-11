https://ria.ru/20210811/rebenok-1745293851.html
Пьяный житель Курска ранил ребенка из пневматики
Пьяный житель Курска ранил ребенка из пневматики - РИА Новости, 11.08.2021
Пьяный житель Курска ранил ребенка из пневматики
Пьяный мужчина выстрелил из окна своей квартиры в Курске в 12-летнего мальчика, который стоял возле его автомобиля, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T09:54
2021-08-11T09:54
2021-08-11T12:33
происшествия
курск
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россия
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ВОРОНЕЖ, 11 авг - РИА Новости. Пьяный мужчина выстрелил из окна своей квартиры в Курске в 12-летнего мальчика, который стоял возле его автомобиля, сообщает управление СК РФ по региону.Инцидент произошел вечером 10 августа."Житель города Курска, находясь в состоянии опьянения, вызванным употреблением алкоголя, используя пневматическую винтовку, произвел умышленно выстрел со своего окна квартиры, расположенной на 4 этаже дома, попав в область живота 12-летнему ребенку, находящемуся вблизи автомобиля стрелявшего", - говорится в сообщении.Как отмечает следствие, ребенок получил непроникающее ранение живота.По факту произошедшего начата процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пневматическая винтовка изъята.Пневматическое ружье с патронами, винтовка с оптическим прицелом, пистолет и охотничьи ножи изъяты полицией у жителя Курска, который в состоянии опьянения ранил в живот игравшего возле его машины 12-летнего школьника, сообщает управление МВД по региону."Полицейские доставили правонарушителя в полицию. В его квартире сотрудники следственно-оперативной группы изъяли целый арсенал оружия: пневматическое ружье с патронами, винтовку с оптическим прицелом, пистолет и охотничьи ножи", - говорится в сообщении.Помимо оружия, в квартире оперативники обнаружили сверток с веществом растительного происхождения. Полицией в Росгвардию направлена информация для проведения проверки о законности хранения оружия. Если выяснится, что это оружие хранилось незаконно, а изъятое вещество является наркотическим, правонарушитель будет привлечен к уголовной ответственности по нескольким статьям.Также полиция отмечает, что мужчина, решив отпугнуть игравшего в мяч рядом с припаркованным автомобилем ребенка, выстрелил несколько раз. Мальчик 2006 года рождения был ранен в грудь."Вернувшись домой, ребенок рассказал о случившемся родителям. Мама незамедлительно обратилась в полицию. Несовершеннолетнему была оказана медицинская помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", - информирует УМВД.Прокуратура Курской области организовала проверку по факту происшествия. В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также в сфере оборота оружия.
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происшествия, курск, следственный комитет россии (ск рф), россия
09:54 11.08.2021 (обновлено: 12:33 11.08.2021)
Пьяный житель Курска ранил ребенка из пневматики
Пьяный житель Курска ранил из пневматики 12-летнего ребенка, стоявшего возле его автомобиля
ВОРОНЕЖ, 11 авг - РИА Новости.
Пьяный мужчина выстрелил из окна своей квартиры в Курске
в 12-летнего мальчика, который стоял возле его автомобиля, сообщает управление СК РФ
по региону.
Инцидент произошел вечером 10 августа.
"Житель города Курска, находясь в состоянии опьянения, вызванным употреблением алкоголя, используя пневматическую винтовку, произвел умышленно выстрел со своего окна квартиры, расположенной на 4 этаже дома, попав в область живота 12-летнему ребенку, находящемуся вблизи автомобиля стрелявшего", - говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, ребенок получил непроникающее ранение живота.
По факту произошедшего начата процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пневматическая винтовка изъята.
Пневматическое ружье с патронами, винтовка с оптическим прицелом, пистолет и охотничьи ножи изъяты полицией у жителя Курска, который в состоянии опьянения ранил в живот игравшего возле его машины 12-летнего школьника, сообщает управление МВД по региону.
"Полицейские доставили правонарушителя в полицию. В его квартире сотрудники следственно-оперативной группы изъяли целый арсенал оружия: пневматическое ружье с патронами, винтовку с оптическим прицелом, пистолет и охотничьи ножи", - говорится в сообщении.
Помимо оружия, в квартире оперативники обнаружили сверток с веществом растительного происхождения. Полицией в Росгвардию направлена информация для проведения проверки о законности хранения оружия. Если выяснится, что это оружие хранилось незаконно, а изъятое вещество является наркотическим, правонарушитель будет привлечен к уголовной ответственности по нескольким статьям.
Также полиция отмечает, что мужчина, решив отпугнуть игравшего в мяч рядом с припаркованным автомобилем ребенка, выстрелил несколько раз. Мальчик 2006 года рождения был ранен в грудь.
"Вернувшись домой, ребенок рассказал о случившемся родителям. Мама незамедлительно обратилась в полицию. Несовершеннолетнему была оказана медицинская помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", - информирует УМВД.
Прокуратура Курской области организовала проверку по факту происшествия. В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также в сфере оборота оружия.