https://ria.ru/20210811/rebenok-1745293851.html

Пьяный житель Курска ранил ребенка из пневматики

Пьяный житель Курска ранил ребенка из пневматики - РИА Новости, 11.08.2021

Пьяный житель Курска ранил ребенка из пневматики

Пьяный мужчина выстрелил из окна своей квартиры в Курске в 12-летнего мальчика, который стоял возле его автомобиля, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T09:54

2021-08-11T09:54

2021-08-11T12:33

происшествия

курск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОРОНЕЖ, 11 авг - РИА Новости. Пьяный мужчина выстрелил из окна своей квартиры в Курске в 12-летнего мальчика, который стоял возле его автомобиля, сообщает управление СК РФ по региону.Инцидент произошел вечером 10 августа."Житель города Курска, находясь в состоянии опьянения, вызванным употреблением алкоголя, используя пневматическую винтовку, произвел умышленно выстрел со своего окна квартиры, расположенной на 4 этаже дома, попав в область живота 12-летнему ребенку, находящемуся вблизи автомобиля стрелявшего", - говорится в сообщении.Как отмечает следствие, ребенок получил непроникающее ранение живота.По факту произошедшего начата процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пневматическая винтовка изъята.Пневматическое ружье с патронами, винтовка с оптическим прицелом, пистолет и охотничьи ножи изъяты полицией у жителя Курска, который в состоянии опьянения ранил в живот игравшего возле его машины 12-летнего школьника, сообщает управление МВД по региону."Полицейские доставили правонарушителя в полицию. В его квартире сотрудники следственно-оперативной группы изъяли целый арсенал оружия: пневматическое ружье с патронами, винтовку с оптическим прицелом, пистолет и охотничьи ножи", - говорится в сообщении.Помимо оружия, в квартире оперативники обнаружили сверток с веществом растительного происхождения. Полицией в Росгвардию направлена информация для проведения проверки о законности хранения оружия. Если выяснится, что это оружие хранилось незаконно, а изъятое вещество является наркотическим, правонарушитель будет привлечен к уголовной ответственности по нескольким статьям.Также полиция отмечает, что мужчина, решив отпугнуть игравшего в мяч рядом с припаркованным автомобилем ребенка, выстрелил несколько раз. Мальчик 2006 года рождения был ранен в грудь."Вернувшись домой, ребенок рассказал о случившемся родителям. Мама незамедлительно обратилась в полицию. Несовершеннолетнему была оказана медицинская помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", - информирует УМВД.Прокуратура Курской области организовала проверку по факту происшествия. В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также в сфере оборота оружия.

https://ria.ru/20210810/stomatolog-1745193672.html

https://ria.ru/20210808/deti-1744935451.html

https://ria.ru/20210409/moskva-1727509679.html

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происшествия, курск, следственный комитет россии (ск рф), россия