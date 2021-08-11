https://ria.ru/20210811/problemy-1745325468.html

Меняйло рассказал о ЧП с подачей кислорода в больнице во Владикавказе

Меняйло рассказал о ЧП с подачей кислорода в больнице во Владикавказе - РИА Новости, 11.08.2021

Меняйло рассказал о ЧП с подачей кислорода в больнице во Владикавказе

Проблемы с подачей кислорода в больнице Владикавказа возникали еще в прошлом году, а емкости с кислородом эксплуатировались без надлежащей документации, сообщил РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T13:05

2021-08-11T13:05

2021-08-11T13:05

происшествия

владикавказ

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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ПЯТИГОРСК, 11 авг - РИА Новости. Проблемы с подачей кислорода в больнице Владикавказа возникали еще в прошлом году, а емкости с кислородом эксплуатировались без надлежащей документации, сообщил врио главы региона Сергей Меняйло.В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.По его словам, следственному комитету предстоит определить роль всех должностных лиц, причастных к случившемуся, в том числе и представителей надзорных ведомств, независимо от того, в какой период они работали в больнице. Каждый виновный понесёт наказание, добавил Меняйло."Авария в РКБСМП показала, как не должно быть. Мною в республику приглашены специалисты Росздравнадзора и Федерального центра медицины катастроф, которые дадут экспертную оценку состоянию системы подачи кислорода. Также приезжают представители частной компании – они проведут освидетельствование кислородных систем во всех больницах республики", - отметил врио главы региона.Он подчеркнул, обращаясь к ответственным лицам, что замалчивать проблемы – это не выход."Это тупик. Докладывайте и говорите правду. Проблемы в медучреждениях нужно своевременно озвучивать и решать. Только так мы сможем выстроить действительно эффективную систему оказания медицинской помощи и сохранить здоровье и жизни людей", - отметил Меняйло.

https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745269390.html

https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745171439.html

владикавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владикавказ, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания, сергей меняйло, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице