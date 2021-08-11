Меняйло рассказал о ЧП с подачей кислорода в больнице во Владикавказе
Глава Северной Осетии Меняйло: проблемы с подачей кислорода в больнице Владикавказа были в 2020 году
© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкКислородная станция на территории Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе
ПЯТИГОРСК, 11 авг - РИА Новости. Проблемы с подачей кислорода в больнице Владикавказа возникали еще в прошлом году, а емкости с кислородом эксплуатировались без надлежащей документации, сообщил врио главы региона Сергей Меняйло.
В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
"Произошедшее в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи показало, к чему может привести халатность. Цена - девять человеческих жизней. Правоохранительными органами проводится тщательная проверка. Первые результаты показали, что проблемы с подачей кислорода возникали еще в прошлом году, а емкости с кислородом эксплуатировались без надлежащей документации", - написал Меняйло в Facebook.
По его словам, следственному комитету предстоит определить роль всех должностных лиц, причастных к случившемуся, в том числе и представителей надзорных ведомств, независимо от того, в какой период они работали в больнице. Каждый виновный понесёт наказание, добавил Меняйло.
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"Авария в РКБСМП показала, как не должно быть. Мною в республику приглашены специалисты Росздравнадзора и Федерального центра медицины катастроф, которые дадут экспертную оценку состоянию системы подачи кислорода. Также приезжают представители частной компании – они проведут освидетельствование кислородных систем во всех больницах республики", - отметил врио главы региона.
Он подчеркнул, обращаясь к ответственным лицам, что замалчивать проблемы – это не выход.
"Это тупик. Докладывайте и говорите правду. Проблемы в медучреждениях нужно своевременно озвучивать и решать. Только так мы сможем выстроить действительно эффективную систему оказания медицинской помощи и сохранить здоровье и жизни людей", - отметил Меняйло.
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