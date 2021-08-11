https://ria.ru/20210811/pozhary-1745365306.html

В Башкирии площадь лесных пожаров увеличилась до четырех тысяч гектаров

В Башкирии площадь лесных пожаров увеличилась до четырех тысяч гектаров - РИА Новости, 11.08.2021

В Башкирии площадь лесных пожаров увеличилась до четырех тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Башкирии увеличилась до более 4 тысяч гектаров, угрозы населенным пунктам нет, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T16:49

2021-08-11T16:49

2021-08-11T17:02

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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УФА, 11 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Башкирии увеличилась до более 4 тысяч гектаров, угрозы населенным пунктам нет, сообщает ГУМЧС по региону.Ранее сообщалось, что в южных районах Башкирии горят леса на площади более 3 тысяч гектаров.Отмечается, что тушение продолжается, проводится авиаразведка, прокладка минерализованных полос, при необходимости - встречный пал."Принимаются все необходимые меры для минимизации последствий. Угрозы населенным пунктам нет", - сообщает ГУМЧС по Башкирии.По данным ведомства, в тушении задействовано 300 единиц техники, 1119 спасателей. Кроме того, в ликвидации пожаров участвуют порядка 500 волонтеров.

https://ria.ru/20210810/pozhar-1745144363.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии