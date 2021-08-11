https://ria.ru/20210811/pozhar-1745391266.html

Лесные пожары в Якутии

Лесные пожары в Якутии - РИА Новости, 11.08.2021

Лесные пожары в Якутии

Площадь природных пожаров в Якутии достигла 6,6 миллиона гектаров. Это рекордный показатель за последние десять лет. По данным Авиалесоохраны, в республике... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T21:00

2021-08-11T21:00

2021-08-11T21:55

инфографика

происшествия

республика саха (якутия)

россия

природные пожары в россии

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Площадь природных пожаров в Якутии достигла 6,6 миллиона гектаров. Это рекордный показатель за последние десять лет. По данным Авиалесоохраны, в республике продолжают распространяться 172 лесных пожара. Президент поручил главе МЧС вылететь в регион для контроля работ в очагах возгораний. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие районы охвачены огнем и где обстановка наиболее сложная.

республика саха (якутия)

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии, инфографика