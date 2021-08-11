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Лесные пожары в Якутии
Лесные пожары в Якутии - РИА Новости, 11.08.2021
Лесные пожары в Якутии
Площадь природных пожаров в Якутии достигла 6,6 миллиона гектаров. Это рекордный показатель за последние десять лет. По данным Авиалесоохраны, в республике... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T21:00
2021-08-11T21:00
2021-08-11T21:55
инфографика
происшествия
республика саха (якутия)
россия
природные пожары в россии
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Площадь природных пожаров в Якутии достигла 6,6 миллиона гектаров. Это рекордный показатель за последние десять лет. По данным Авиалесоохраны, в республике продолжают распространяться 172 лесных пожара. Президент поручил главе МЧС вылететь в регион для контроля работ в очагах возгораний. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие районы охвачены огнем и где обстановка наиболее сложная.
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РИА Новости
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происшествия, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии, инфографика