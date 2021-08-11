Жительница Югры протащила на автомобиле полицейского, который ее остановил
Жительница Югры протащила 30 метров на автомобиле полицейского, который ее остановил
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Жительница Ханты-Мансийского автономного округа протащила 30 метров на автомобиле полицейского, который остановил ее для проверки документов, сообщает в среду УМВД по региону.
Ведомство уточняет, что ночью 10 августа в поселке Малиновский экипаж ДПС остановил автомобиль "Лада Приора" под управлением 22-летней жительницы поселка Алябьевский.
"При проверке установлено, что транспортное средство с февраля 2019 года снято с регистрационного учета в связи со смертью владельца, а номерные знаки находятся в розыске... В ответ на требование госавтоинспектора предоставить документы для проверки девушка нажала на педаль газа и привела автомобиль в движение, в результате протащила сотрудника ДПС около 30 метров по дороге и скрылась с места происшествия в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Полицейский получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи проходит амбулаторное лечение, отмечает УМВД.
Местонахождение скрывшейся с места ДТП женщины установлено. В отношении нарушительницы составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ "Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке", части 1 статьи 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", части 2 статьи 12.37 КоАП РФ "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", части 1 статьи 20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания".
Кроме того, материалы проверки по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции направлены в СУСК России по ХМАО для принятия процессуального решения, добавили в полицейском главке.
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