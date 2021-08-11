https://ria.ru/20210811/pokhischeniya-1745283590.html
В Приангарье отец и сын незаметно открывали фуры на ходу и похищали груз
В Приангарье отец и сын незаметно открывали фуры на ходу и похищали груз - РИА Новости, 11.08.2021
В Приангарье отец и сын незаметно открывали фуры на ходу и похищали груз
Жители Тайшета в Иркутской области промышляли кражами, подъезжая ночью к двигавшимся по трассе фурам, на скорости перебирались по капоту своего авто к... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T06:19
2021-08-11T06:19
2021-08-11T07:11
происшествия
иркутская область
тайшет
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ИРКУТСК, 11 авг – РИА Новости. Жители Тайшета в Иркутской области промышляли кражами, подъезжая ночью к двигавшимся по трассе фурам, на скорости перебирались по капоту своего авто к контейнеру, открывали его и забирали часть груза, сообщает пресс-служба ГУМВД по Иркутской области.В ноябре прошлого года в полицию в Иркутске обратился водитель большегруза, выполнявший поставку бытовой и компьютерной техники. Он рассказал сыщикам, что из его фуры на федеральной автодороге между Красноярском и Иркутском пропала различная электроника - от телевизоров до карт памяти - на сумму более миллиона рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье о краже.Разбираясь в произошедшем, сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью ГУМВД региона получили информацию, что к пропаже может быть причастен житель Тайшета, уже привлекавшийся к ответственности за подобные преступления. Во дворе его частного дома в ходе обыска оперативники и следователи нашли часть пропавших товаров. Кроме того, у знакомых обнаружили два модернизированных автомобиля. У отечественного седана и японского фургона лобовое стекло могло откидываться вперед, в полу находилось приваренное металлическое кольцо для закрепления троса или веревки, а носовая часть фургона была обшита мягким материалом.В преступлении подозреваются двое - ранее судимые 54-летний глава семейства и его 33-летний сын."Мужчины, по версии следствия, украли груз электроники из кузова тягача на скорости больше 80 километров в час. При этом дальнобойщик не заметил пропажу", - говорится в сообщении.Несколько лет назад похожим способом они украли из фуры груз оружия, за что отбыли пять лет в местах лишения свободы. Подозреваемые свою причастность к кражи не признавали. При этом несколько лет назад суд установил, что, внеся похожие изменения в конструкцию машин, используя устройства для сцепки, на трассе их транспорт прижимался к большегрузам. Для приглушения удара в момент стыковки между машинами зажималась покрышка, привязанная к кольцу в салоне автомобиля.В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20210519/proisshestviya-1732959227.html
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происшествия, иркутская область, тайшет
06:19 11.08.2021 (обновлено: 07:11 11.08.2021)
В Приангарье отец и сын незаметно открывали фуры на ходу и похищали груз
В Иркутской области отец и сын открывали фуры на ходу и похищали груз, оставаясь незамеченными
ИРКУТСК, 11 авг – РИА Новости.
Жители Тайшета
в Иркутской области
промышляли кражами, подъезжая ночью к двигавшимся по трассе фурам, на скорости перебирались по капоту своего авто к контейнеру, открывали его и забирали часть груза, сообщает пресс-служба ГУМВД
по Иркутской области.
В ноябре прошлого года в полицию в Иркутске обратился водитель большегруза, выполнявший поставку бытовой и компьютерной техники. Он рассказал сыщикам, что из его фуры на федеральной автодороге между Красноярском и Иркутском пропала различная электроника - от телевизоров до карт памяти - на сумму более миллиона рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье о краже.
Разбираясь в произошедшем, сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью ГУМВД региона получили информацию, что к пропаже может быть причастен житель Тайшета, уже привлекавшийся к ответственности за подобные преступления. Во дворе его частного дома в ходе обыска оперативники и следователи нашли часть пропавших товаров. Кроме того, у знакомых обнаружили два модернизированных автомобиля. У отечественного седана и японского фургона лобовое стекло могло откидываться вперед, в полу находилось приваренное металлическое кольцо для закрепления троса или веревки, а носовая часть фургона была обшита мягким материалом.
В преступлении подозреваются двое - ранее судимые 54-летний глава семейства и его 33-летний сын.
"Мужчины, по версии следствия, украли груз электроники из кузова тягача на скорости больше 80 километров в час. При этом дальнобойщик не заметил пропажу", - говорится в сообщении.
Несколько лет назад похожим способом они украли из фуры груз оружия, за что отбыли пять лет в местах лишения свободы. Подозреваемые свою причастность к кражи не признавали. При этом несколько лет назад суд установил, что, внеся похожие изменения в конструкцию машин, используя устройства для сцепки, на трассе их транспорт прижимался к большегрузам. Для приглушения удара в момент стыковки между машинами зажималась покрышка, привязанная к кольцу в салоне автомобиля.
В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.