https://ria.ru/20210811/pogoda-1745392602.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 11.08.2021
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы, дождя и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T19:52
2021-08-11T19:52
2021-08-11T19:52
общество
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы, дождя и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что для жителей столицы и области желтый уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и ветра действует до 11.00 четверга. Порывы ветра при грозе - 12-17 метров в секунду.
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общество, москва, гидрометцентр
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы