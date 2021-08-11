https://ria.ru/20210811/pogoda-1745392602.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 11.08.2021

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы, дождя и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T19:52

2021-08-11T19:52

2021-08-11T19:52

общество

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы, дождя и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что для жителей столицы и области желтый уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и ветра действует до 11.00 четверга. Порывы ветра при грозе - 12-17 метров в секунду.

https://ria.ru/20210804/pogoda-1744261822.html

москва

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2021

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общество, москва, гидрометцентр