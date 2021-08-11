https://ria.ru/20210811/partiya-1745277114.html

Застрелившего человека депутата Редькина исключили из "Единой России"

Застрелившего человека депутата Редькина исключили из "Единой России" - РИА Новости, 11.08.2021

Застрелившего человека депутата Редькина исключили из "Единой России"

Камчатского депутата Игоря Редькина, который признался в причастности к гибели человека, исключили из "Единой России", говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T00:31

2021-08-11T00:31

2021-08-11T00:31

происшествия

единая россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг - РИА Новости. Камчатского депутата Игоря Редькина, который признался в причастности к гибели человека, исключили из "Единой России", говорится в сообщении на сайте камчатского регионального отделения партии.Ранее сообщалось, что его членство автоматически приостановлено, а исключение произойдёт в случае обвинительного решения суда.В ЕР также выразили соболезнования родным погибшего мужчины."Региональное отделение партии глубоко потрясено случившимся. Выражаем соболезнования семье погибшего. Рассчитываем на компетентность следственных органов в установлении всей картины произошедшего", - сказали в партии.Во вторник депутат Редькин через своего представителя Ольгу Струченко распространил заявление, в котором рассказал, что 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Ранее региональное управление СК сообщало, что в тот день на свалке в районе посёлка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и позже скончался в больнице.

https://ria.ru/20210514/er-1732313789.html

https://ria.ru/20210809/deputat-1745036168.html

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происшествия, единая россия, россия