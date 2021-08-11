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Застрелившего человека депутата Редькина исключили из "Единой России"
Застрелившего человека депутата Редькина исключили из "Единой России" - РИА Новости, 11.08.2021
Застрелившего человека депутата Редькина исключили из "Единой России"
Камчатского депутата Игоря Редькина, который признался в причастности к гибели человека, исключили из "Единой России", говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T00:31
2021-08-11T00:31
происшествия
единая россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг - РИА Новости. Камчатского депутата Игоря Редькина, который признался в причастности к гибели человека, исключили из "Единой России", говорится в сообщении на сайте камчатского регионального отделения партии.Ранее сообщалось, что его членство автоматически приостановлено, а исключение произойдёт в случае обвинительного решения суда.В ЕР также выразили соболезнования родным погибшего мужчины."Региональное отделение партии глубоко потрясено случившимся. Выражаем соболезнования семье погибшего. Рассчитываем на компетентность следственных органов в установлении всей картины произошедшего", - сказали в партии.Во вторник депутат Редькин через своего представителя Ольгу Струченко распространил заявление, в котором рассказал, что 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Ранее региональное управление СК сообщало, что в тот день на свалке в районе посёлка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и позже скончался в больнице.
https://ria.ru/20210514/er-1732313789.html
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происшествия, единая россия, россия
00:31 11.08.2021
 
Застрелившего человека депутата Редькина исключили из "Единой России"

Депутата Редькина, застрелившего по неосторожности человека, исключили из партии "Единая Россия"

© Фото : Законодательное собрание Камчатского краяИгорь Редькин
Игорь Редькин - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Фото : Законодательное собрание Камчатского края
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг - РИА Новости. Камчатского депутата Игоря Редькина, который признался в причастности к гибели человека, исключили из "Единой России", говорится в сообщении на сайте камчатского регионального отделения партии.
Ранее сообщалось, что его членство автоматически приостановлено, а исключение произойдёт в случае обвинительного решения суда.
"Вчера в следственные органы обратился депутат Законодательного собрания Игорь Редькин, признавший свою вину в гибели человека из-за неосторожного обращения с оружием. Кроме того, он написал заявление о приостановлении членства в партии и отказе от участия в выборах депутатов Законодательного Собрания края. Президиум регионального политического совета партии принял решение о его исключении", - говорится в сообщении на сайте партии.
В ЕР также выразили соболезнования родным погибшего мужчины.
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"Региональное отделение партии глубоко потрясено случившимся. Выражаем соболезнования семье погибшего. Рассчитываем на компетентность следственных органов в установлении всей картины произошедшего", - сказали в партии.
Во вторник депутат Редькин через своего представителя Ольгу Струченко распространил заявление, в котором рассказал, что 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Ранее региональное управление СК сообщало, что в тот день на свалке в районе посёлка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и позже скончался в больнице.
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