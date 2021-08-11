Застрелившего человека депутата Редькина исключили из "Единой России"
Депутата Редькина, застрелившего по неосторожности человека, исключили из партии "Единая Россия"
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг - РИА Новости. Камчатского депутата Игоря Редькина, который признался в причастности к гибели человека, исключили из "Единой России", говорится в сообщении на сайте камчатского регионального отделения партии.
Ранее сообщалось, что его членство автоматически приостановлено, а исключение произойдёт в случае обвинительного решения суда.
"Вчера в следственные органы обратился депутат Законодательного собрания Игорь Редькин, признавший свою вину в гибели человека из-за неосторожного обращения с оружием. Кроме того, он написал заявление о приостановлении членства в партии и отказе от участия в выборах депутатов Законодательного Собрания края. Президиум регионального политического совета партии принял решение о его исключении", - говорится в сообщении на сайте партии.
В ЕР также выразили соболезнования родным погибшего мужчины.
"Региональное отделение партии глубоко потрясено случившимся. Выражаем соболезнования семье погибшего. Рассчитываем на компетентность следственных органов в установлении всей картины произошедшего", - сказали в партии.
Во вторник депутат Редькин через своего представителя Ольгу Струченко распространил заявление, в котором рассказал, что 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Ранее региональное управление СК сообщало, что в тот день на свалке в районе посёлка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и позже скончался в больнице.