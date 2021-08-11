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Эксперт: США возлагают на КНР ответственность за провал в борьбе с COVID-19
Эксперт: США возлагают на КНР ответственность за провал в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021
Эксперт: США возлагают на КНР ответственность за провал в борьбе с COVID-19
США должны решать внутренние проблемы, вызванные коронавирусом, а не прилагать все усилия для поиска козлов отпущения, чтобы обвинить в собственных проблемах... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:55
2021-08-11T18:26
россия-китай: главное
сша
китай
андрей кортунов
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". США должны решать внутренние проблемы, вызванные коронавирусом, а не прилагать все усилия для поиска козлов отпущения, чтобы обвинить в собственных проблемах. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.В статье А. Кортунова, опубликованной на сайте РСМД, говорится, что расследование, проведенное разведывательным сообществом США в отношении происхождения COVID-19, имеет четкую конечную цель -- отвлечь внимание от неудач страны в борьбе с пандемией и возложить вину на Китай.По мнению эксперта, администрация США стремится связать распространение COVID-19 с Китаем, что по своей сути неверно.Согласно статье, даже при огромном бюджете на здравоохранение США показали, что они были опасно не готовы к борьбе с пандемией и по-прежнему являются страной с наибольшим количеством смертей и подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире на сегодняшний день.“Ожесточенные наскоки на Китай никак не помогут в преодолении этих системных проблем, а вот внимательное и непредвзятое изучение китайского опыта как в борьбе с пандемией, так и в организации национальной системы общественного здравоохранения помочь могло бы”, - заключил российский эксперт.
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сша, китай, андрей кортунов, коронавирус covid-19
13:55 11.08.2021 (обновлено: 18:26 11.08.2021)
 

Эксперт: США возлагают на КНР ответственность за провал в борьбе с COVID-19

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 11 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". США должны решать внутренние проблемы, вызванные коронавирусом, а не прилагать все усилия для поиска козлов отпущения, чтобы обвинить в собственных проблемах. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
В статье А. Кортунова, опубликованной на сайте РСМД, говорится, что расследование, проведенное разведывательным сообществом США в отношении происхождения COVID-19, имеет четкую конечную цель -- отвлечь внимание от неудач страны в борьбе с пандемией и возложить вину на Китай.
По мнению эксперта, администрация США стремится связать распространение COVID-19 с Китаем, что по своей сути неверно.
“Эпический провал США в борьбе с пандемией выглядит особенно драматично на фоне гораздо более успешного опыта Китая... бросает тень на способность США и дальше выступать в качестве глобальной модели развития и лидера в мировой политике”, -- написал Кортунов.
Согласно статье, даже при огромном бюджете на здравоохранение США показали, что они были опасно не готовы к борьбе с пандемией и по-прежнему являются страной с наибольшим количеством смертей и подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире на сегодняшний день.
“Вместо того, чтобы искать козлов отпущения за рубежом, администрации Дж. Байдена следовало бы сосредоточиться на том, чтобы навести порядок у себя дома”, - пишет Кортунов, добавив, что пандемия вскрыла фундаментальные проблемы в сфере здравоохранения США.
“Ожесточенные наскоки на Китай никак не помогут в преодолении этих системных проблем, а вот внимательное и непредвзятое изучение китайского опыта как в борьбе с пандемией, так и в организации национальной системы общественного здравоохранения помочь могло бы”, - заключил российский эксперт.
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Россия-Китай: ГлавноеСШАКитайАндрей КортуновКоронавирус COVID-19
 
 
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