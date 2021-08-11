https://ria.ru/20210811/otvetstvennost-1745333244.html

Эксперт: США возлагают на КНР ответственность за провал в борьбе с COVID-19

Эксперт: США возлагают на КНР ответственность за провал в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021

Эксперт: США возлагают на КНР ответственность за провал в борьбе с COVID-19

США должны решать внутренние проблемы, вызванные коронавирусом, а не прилагать все усилия для поиска козлов отпущения, чтобы обвинить в собственных проблемах... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T13:55

2021-08-11T13:55

2021-08-11T18:26

россия-китай: главное

сша

китай

андрей кортунов

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". США должны решать внутренние проблемы, вызванные коронавирусом, а не прилагать все усилия для поиска козлов отпущения, чтобы обвинить в собственных проблемах. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.В статье А. Кортунова, опубликованной на сайте РСМД, говорится, что расследование, проведенное разведывательным сообществом США в отношении происхождения COVID-19, имеет четкую конечную цель -- отвлечь внимание от неудач страны в борьбе с пандемией и возложить вину на Китай.По мнению эксперта, администрация США стремится связать распространение COVID-19 с Китаем, что по своей сути неверно.Согласно статье, даже при огромном бюджете на здравоохранение США показали, что они были опасно не готовы к борьбе с пандемией и по-прежнему являются страной с наибольшим количеством смертей и подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире на сегодняшний день.“Ожесточенные наскоки на Китай никак не помогут в преодолении этих системных проблем, а вот внимательное и непредвзятое изучение китайского опыта как в борьбе с пандемией, так и в организации национальной системы общественного здравоохранения помочь могло бы”, - заключил российский эксперт.

https://ria.ru/20210803/kitay-1744113757.html

сша

китай

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сша, китай, андрей кортунов, коронавирус covid-19