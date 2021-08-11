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В Красноярском крае обнаружили десятки мертвых оленей на берегу реки
В Красноярском крае обнаружили десятки мертвых оленей на берегу реки - РИА Новости, 11.08.2021
В Красноярском крае обнаружили десятки мертвых оленей на берегу реки
Почти 60 туш дикого северного оленя было обнаружено на берегу реки Хатанга на Таймыре, из них два животных, возможно, застрелены, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:05
2021-08-11T14:05
2021-08-11T14:05
происшествия
красноярский край
таймыр
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КРАСНОЯРСК, 11 авг - РИА Новости. Почти 60 туш дикого северного оленя было обнаружено на берегу реки Хатанга на Таймыре, из них два животных, возможно, застрелены, сообщает ГУМВД по Красноярскому краю.По данным ведомства, в дежурную часть отделения полиции сельского поселения Хатанга поступило сообщение от государственного инспектора отдела госконтроля и надзора охраны и использования объектов животного мира краевого минэкологии о том, что вблизи села Хатанга вниз по течению реки вдоль правого берега обнаружены погибшие туши дикого северного оленя."В ходе дознания сотрудниками полиции было осмотрено место происшествия и установлено, что в пяти километрах от поселка на правом берегу реки Хатанга в разных местах были обнаружены тела 56 погибших особей дикого северного оленя, два из которых предположительно имеют огнестрельные ранения. Остальную основную массу составляют телята дикого северного оленя, которые предположительно в ходе сезонной миграции при переправе через реку ослабли и захлебнулись, далее их прибило к берегу, на тушах отсутствуют какие-либо повреждения", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, погибших оленей осматривали в присутствии ветеринарного врача и охотоведа."В настоящий момент проводится комплекс мер по установлению лиц, причастных к незаконной охоте... Что касается кражи туш - факт не подтверждается. Все туши осмотрены, зафиксированы", - сообщает главк.По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье "Незаконная охота с причинением крупного ущерба". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
https://ria.ru/20210709/rosrybolovstvo-1740610997.html
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происшествия, красноярский край, таймыр, гумвд
В Красноярском крае обнаружили десятки мертвых оленей на берегу реки
МВД: 56 мертвых оленей обнаружили на берегу реки Хатанга на Таймыре в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 11 авг - РИА Новости.
Почти 60 туш дикого северного оленя было обнаружено на берегу реки Хатанга на Таймыре
, из них два животных, возможно, застрелены, сообщает ГУМВД
по Красноярскому краю
.
По данным ведомства, в дежурную часть отделения полиции сельского поселения Хатанга поступило сообщение от государственного инспектора отдела госконтроля и надзора охраны и использования объектов животного мира краевого минэкологии о том, что вблизи села Хатанга вниз по течению реки вдоль правого берега обнаружены погибшие туши дикого северного оленя.
"В ходе дознания сотрудниками полиции было осмотрено место происшествия и установлено, что в пяти километрах от поселка на правом берегу реки Хатанга в разных местах были обнаружены тела 56 погибших особей дикого северного оленя, два из которых предположительно имеют огнестрельные ранения. Остальную основную массу составляют телята дикого северного оленя, которые предположительно в ходе сезонной миграции при переправе через реку ослабли и захлебнулись, далее их прибило к берегу, на тушах отсутствуют какие-либо повреждения", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, погибших оленей осматривали в присутствии ветеринарного врача и охотоведа.
"В настоящий момент проводится комплекс мер по установлению лиц, причастных к незаконной охоте... Что касается кражи туш - факт не подтверждается. Все туши осмотрены, зафиксированы", - сообщает главк.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье "Незаконная охота с причинением крупного ущерба". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.