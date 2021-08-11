https://ria.ru/20210811/obuchenie-1745337405.html
Эксперты WorldSkills проведут обучение для школьников Липецкой области
Эксперты WorldSkills проведут обучение для школьников Липецкой области - РИА Новости, 11.08.2021
Эксперты WorldSkills проведут обучение для школьников Липецкой области
Профориентационная смена для 120 детей Липецкой области стартовала на базе детских оздоровительных лагерей "Елочка" и "Чайка", где с ребятами будут заниматься... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:54
2021-08-11T14:54
2021-08-11T14:54
липецкая область
липецкая область
worldskills russia
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Профориентационная смена для 120 детей Липецкой области стартовала на базе детских оздоровительных лагерей "Елочка" и "Чайка", где с ребятами будут заниматься сертифицированные эксперты WorldSkills Russia, сообщил глава региональной администрации Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что участники смены смогут попробовать свои силы по различным направлениям WorldSkills: "Робототехника", "Интернет-маркетинг", "Дошкольное воспитание", "Управление локомотивом", "Администрирование отеля". Всего ребятам предложат попробовать себя в 15 профессиях. Для этого им будут предоставлены тренажеры, игровые симуляторы, современные оборудование и материалы. Мастер-классы проведут опытные наставники - эксперты WorldSkills Russia.В финале смены ее лучшие участники получат подарками с символикой WorldSkills. Глава региона также не исключает возможности, что через несколько лет эти же ребята смогут представить Липецкую область на Национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который ежегодно проводится в рамках нацпроекта "Образование".
https://ria.ru/20210810/svarschik-1745239932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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липецкая область, worldskills russia, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 11 авг – РИА Новости.
Профориентационная смена для 120 детей Липецкой области
стартовала на базе детских оздоровительных лагерей "Елочка" и "Чайка", где с ребятами будут заниматься сертифицированные эксперты WorldSkills Russia
, сообщил глава региональной администрации Игорь Артамонов
.
Губернатор уточнил, что участники смены смогут попробовать свои силы по различным направлениям WorldSkills: "Робототехника", "Интернет-маркетинг", "Дошкольное воспитание", "Управление локомотивом", "Администрирование отеля". Всего ребятам предложат попробовать себя в 15 профессиях. Для этого им будут предоставлены тренажеры, игровые симуляторы, современные оборудование и материалы. Мастер-классы проведут опытные наставники - эксперты WorldSkills Russia.
"Воспитание будущих кадров – это большая и кропотливая работа, но мы готовы ею заниматься, потому что хотим видеть у себя в области высококлассных специалистов будь то воспитатель детского сада или инженер – робототехник", - прокомментировал Артамонов.
В финале смены ее лучшие участники получат подарками с символикой WorldSkills. Глава региона также не исключает возможности, что через несколько лет эти же ребята смогут представить Липецкую область на Национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который ежегодно проводится в рамках нацпроекта "Образование".