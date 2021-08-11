https://ria.ru/20210811/obuchenie-1745337405.html

Эксперты WorldSkills проведут обучение для школьников Липецкой области

Эксперты WorldSkills проведут обучение для школьников Липецкой области - РИА Новости, 11.08.2021

Эксперты WorldSkills проведут обучение для школьников Липецкой области

Профориентационная смена для 120 детей Липецкой области стартовала на базе детских оздоровительных лагерей "Елочка" и "Чайка", где с ребятами будут заниматься... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T14:54

2021-08-11T14:54

2021-08-11T14:54

липецкая область

липецкая область

worldskills russia

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Профориентационная смена для 120 детей Липецкой области стартовала на базе детских оздоровительных лагерей "Елочка" и "Чайка", где с ребятами будут заниматься сертифицированные эксперты WorldSkills Russia, сообщил глава региональной администрации Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что участники смены смогут попробовать свои силы по различным направлениям WorldSkills: "Робототехника", "Интернет-маркетинг", "Дошкольное воспитание", "Управление локомотивом", "Администрирование отеля". Всего ребятам предложат попробовать себя в 15 профессиях. Для этого им будут предоставлены тренажеры, игровые симуляторы, современные оборудование и материалы. Мастер-классы проведут опытные наставники - эксперты WorldSkills Russia.В финале смены ее лучшие участники получат подарками с символикой WorldSkills. Глава региона также не исключает возможности, что через несколько лет эти же ребята смогут представить Липецкую область на Национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который ежегодно проводится в рамках нацпроекта "Образование".

https://ria.ru/20210810/svarschik-1745239932.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, worldskills russia, игорь артамонов