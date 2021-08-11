https://ria.ru/20210811/novosibirsk-1745304642.html

В Новосибирске ищут пропавшую 17-летнюю девушку

В Новосибирске ищут пропавшую 17-летнюю девушку - РИА Новости, 11.08.2021

В Новосибирске ищут пропавшую 17-летнюю девушку

Волонтеры и полиция в Новосибирске ищут пропавшую два дня назад 17-летнюю девушку – она ушла из дома и не вернулась, сообщает поисковый отряд "Маяк". РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T11:05

2021-08-11T11:05

2021-08-11T11:05

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 11 авг – РИА Новости. Волонтеры и полиция в Новосибирске ищут пропавшую два дня назад 17-летнюю девушку – она ушла из дома и не вернулась, сообщает поисковый отряд "Маяк"."Поисковый отряд "Маяк" просит помощи в розыске и распространении информации о пропавшей несовершеннолетней Божко Марине Александровне 2004 года рождения, которая 9 августа 2021 года, около 10.00, ушла из дома по улице Зорге в Кировском районе Новосибирска, и до настоящего момента ее местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.Представитель главка МВД России по Новосибирской области подтвердила РИА Новости, что в полицию поступало сообщение о пропаже девушки 9 августа. Ведутся поиски.Разыскиваемая девушка нормального телосложения, волосы прямые, черные, крашеные, длинные, глаза голубые. Рост – 165 сантиметров. Была одета в черное платье, черные колготки, белые кроссовки. Вышла из дома с небольшим розовым рюкзаком.Имеющих какую-либо информацию о девушке просят позвонить в поисковый отряд или в полицию.

https://ria.ru/20210805/kidnepping-1744524072.html

https://ria.ru/20210805/podrostok-1744466400.html

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2021

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происшествия