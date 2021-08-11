https://ria.ru/20210811/novorossiysk-1745408094.html

В Новороссийске проверили качество воды

В Новороссийске проверили качество воды - РИА Новости, 11.08.2021

В Новороссийске проверили качество воды

Новороссийское территориальное управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проверило морскую воду на загрязнение нефтепродуктами, рассказали в ведомстве. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T22:23

2021-08-11T22:23

2021-08-11T23:27

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

краснодарский край

черное море

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Новороссийское территориальное управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проверило морскую воду на загрязнение нефтепродуктами, рассказали в ведомстве.Там также добавили, что исследовали пробы на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели, все они соответствуют гигиеническим нормативам.Утечка нефти в Черное море произошла 7 августа в нескольких километрах от берега во время закачки на греческий танкер Minerva Symphony с выносного причального устройства.Как заявляла пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума, разлилось около 12 кубометров сырья на площади порядка 200 квадратных метров.Вместе с этим, на спутниковых снимках Института космических исследований РАН видно, что пятно в 400 тысяч раз больше — почти 80 квадратных километров.

https://ria.ru/20210811/delfinariy-1745403785.html

россия

краснодарский край

черное море

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2021

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, краснодарский край, черное море