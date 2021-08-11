22:23 11.08.2021 (обновлено: 23:27 11.08.2021)
В Новороссийске проверили качество воды
Роспотребнадзор: в Новороссийске морская вода соответствует гигиеническим нормативам
Разлив нефти у Новороссийска. Спутниковая съемка Института космических исследований РАН
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Новороссийское территориальное управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проверило морскую воду на загрязнение нефтепродуктами, рассказали в ведомстве.
"Содержание нефтепродуктов в пробах морской воды не превышает предельно допустимые концентрации", — говорится в сообщении пресс-службы.
Там также добавили, что исследовали пробы на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели, все они соответствуют гигиеническим нормативам.
Утечка нефти в Черное море произошла 7 августа в нескольких километрах от берега во время закачки на греческий танкер Minerva Symphony с выносного причального устройства.
Как заявляла пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума, разлилось около 12 кубометров сырья на площади порядка 200 квадратных метров.
Вместе с этим, на спутниковых снимках Института космических исследований РАН видно, что пятно в 400 тысяч раз больше — почти 80 квадратных километров.
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