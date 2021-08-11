https://ria.ru/20210811/naushniki-1745317052.html

Названы самые популярные наушники в России

Названы самые популярные наушники в России - РИА Новости, 11.08.2021

Названы самые популярные наушники в России

Россияне предпочитают беспроводные наушники, привычные модели с проводом теряют популярность. К таким выводам по итогам первого полугодия пришли аналитики... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T12:09

2021-08-11T12:09

2021-08-11T12:09

наука

технологии

гаджеты

apple

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россияне предпочитают беспроводные наушники, привычные модели с проводом теряют популярность. К таким выводам по итогам первого полугодия пришли аналитики группы М.Видео-Эльдорадо.В 2021 году впервые беспроводные модели занимают больше половины штучных продаж. Всего за первые шесть месяцев продано более 5,2 миллиона Bluetooth-наушников на сумму 22 миллиарда рублей.Наиболее популярными оказались наушники формат True Wireless Stereo — на них приходится 4 из 10 проданных пар среди всех видов наушников. Средняя стоимость составила 5 000 рублей, что тысячу ниже, чем годом ранее.Наиболее востребованной в январе-июне 2021 года оказалась модель Xiaomi Earbuds Basic 2 — беспроводные tws-наушники. Единственные в топ-5 проводные "затычки" JBL C100SI заняли второе место. Дорогие Apple AirPods вместе с версией Pro заняли третью и четвертую позицию продаж.

https://radiosputnik.ria.ru/20210423/naushniki-1729613707.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, гаджеты, apple