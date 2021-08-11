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Наука
https://ria.ru/20210811/naushniki-1745317052.html
Названы самые популярные наушники в России
Названы самые популярные наушники в России - РИА Новости, 11.08.2021
Названы самые популярные наушники в России
Россияне предпочитают беспроводные наушники, привычные модели с проводом теряют популярность. К таким выводам по итогам первого полугодия пришли аналитики... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T12:09
2021-08-11T12:09
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apple
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россияне предпочитают беспроводные наушники, привычные модели с проводом теряют популярность. К таким выводам по итогам первого полугодия пришли аналитики группы М.Видео-Эльдорадо.В 2021 году впервые беспроводные модели занимают больше половины штучных продаж. Всего за первые шесть месяцев продано более 5,2 миллиона Bluetooth-наушников на сумму 22 миллиарда рублей.Наиболее популярными оказались наушники формат True Wireless Stereo — на них приходится 4 из 10 проданных пар среди всех видов наушников. Средняя стоимость составила 5 000 рублей, что тысячу ниже, чем годом ранее.Наиболее востребованной в январе-июне 2021 года оказалась модель Xiaomi Earbuds Basic 2 — беспроводные tws-наушники. Единственные в топ-5 проводные "затычки" JBL C100SI заняли второе место. Дорогие Apple AirPods вместе с версией Pro заняли третью и четвертую позицию продаж.
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технологии, гаджеты, apple
12:09 11.08.2021
 

Названы самые популярные наушники в России

© Depositphotos / Artur VerkhovetskiyПрослушивание музыки
Прослушивание музыки - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Depositphotos / Artur Verkhovetskiy
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россияне предпочитают беспроводные наушники, привычные модели с проводом теряют популярность. К таким выводам по итогам первого полугодия пришли аналитики группы М.Видео-Эльдорадо.
В 2021 году впервые беспроводные модели занимают больше половины штучных продаж. Всего за первые шесть месяцев продано более 5,2 миллиона Bluetooth-наушников на сумму 22 миллиарда рублей.
Наиболее популярными оказались наушники формат True Wireless Stereo — на них приходится 4 из 10 проданных пар среди всех видов наушников. Средняя стоимость составила 5 000 рублей, что тысячу ниже, чем годом ранее.
Наиболее востребованной в январе-июне 2021 года оказалась модель Xiaomi Earbuds Basic 2 — беспроводные tws-наушники. Единственные в топ-5 проводные "затычки" JBL C100SI заняли второе место. Дорогие Apple AirPods вместе с версией Pro заняли третью и четвертую позицию продаж.
Беспроводные наушники - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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