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Религия
https://ria.ru/20210811/namaz-1745299091.html
К намазу будут допущены только вакцинированные, заявил Минздрав Узбекистана
К намазу будут допущены только вакцинированные, заявил Минздрав Узбекистана - РИА Новости, 11.08.2021
К намазу будут допущены только вакцинированные, заявил Минздрав Узбекистана
Власти Узбекистана вновь разрешили проводить коллективные пятничные молитвы (намаз) в мечетях, а также религиозные службы других конфессий для лиц,... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T10:32
2021-08-11T10:35
религия
узбекистан
astrazeneca
весна
telegram (приложение)
россия
религия
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ТАШКЕНТ, 11 авг – РИА Новости. Власти Узбекистана вновь разрешили проводить коллективные пятничные молитвы (намаз) в мечетях, а также религиозные службы других конфессий для лиц, вакцинированных против COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.Первый в Узбекистане случай COVID-19 выявили 15 марта 2020 года. Позднее во всех мечетях и культовых местах других религиозных конфессий, действующих в стране, были введены ограничения на массовые религиозные службы. Весной этого года коллективные молитвы были разрешены, но уже к началу лета из-за нового роста числа инфицированных коронавирусом ограничения вновь вернулись. В частности, в середине июля были отменены пятничные молитвы в мечетях на мусульманский праздник Курбан-хайит (в России известен как Курбан-байрам)."С 13 августа всем работникам и персоналу мечетей (за исключением сотрудников, у которых есть противопоказания по состоянию здоровья), разрешено проводить пятничные молитвы в мечетях с условием, что они имеют сертификат о вакцинации", - говорится в Telegram-канале минздрава. Данное решение принято республиканской специальной комиссией по борьбе с коронавирусом.По данным ведомства, с указанной даты посещение коллективных молитв разрешено всем верующим, имеющим QR-код или сертификат о вакцинации."Рекомендовано также распространить данный порядок на религиозные организации, принадлежащие к другим религиозным конфессиям, действующим в республике", - указывается в сообщении.Религиозные службы должны проходить с соблюдение мер карантинных ограничений – наличием у верующих медицинских масок и соблюдением социальной дистанции.С 1 апреля в стране стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Узбекистанцы получают прививки препаратом Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical (в Узбекистане она используется под брендом ZF-UZ-VAC 2001), российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca и американской Moderna, к настоящему времени полностью вакцинировались 1,36 миллиона человек (около 4% населения). С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. Неделю назад в стране вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться.На 10 августа этого года в стране было зарегистрировано 138 382 случая коронавируса, скончались 941 человек, 131 781 выздоровели. Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 в стране наблюдался в июле 2020 года. В октябре-ноябре число новых заболевших снизилось с 600-700 до 200 за сутки, а в январе-феврале держалось на уровне до 50 за день. Однако в последнее время число выявляемых инфицированных за день превысило 900.
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узбекистан, astrazeneca , весна, telegram (приложение), россия, религия
10:32 11.08.2021 (обновлено: 10:35 11.08.2021)
 

К намазу будут допущены только вакцинированные, заявил Минздрав Узбекистана

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВерующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ТАШКЕНТ, 11 авг – РИА Новости. Власти Узбекистана вновь разрешили проводить коллективные пятничные молитвы (намаз) в мечетях, а также религиозные службы других конфессий для лиц, вакцинированных против COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Первый в Узбекистане случай COVID-19 выявили 15 марта 2020 года. Позднее во всех мечетях и культовых местах других религиозных конфессий, действующих в стране, были введены ограничения на массовые религиозные службы. Весной этого года коллективные молитвы были разрешены, но уже к началу лета из-за нового роста числа инфицированных коронавирусом ограничения вновь вернулись. В частности, в середине июля были отменены пятничные молитвы в мечетях на мусульманский праздник Курбан-хайит (в России известен как Курбан-байрам).
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"С 13 августа всем работникам и персоналу мечетей (за исключением сотрудников, у которых есть противопоказания по состоянию здоровья), разрешено проводить пятничные молитвы в мечетях с условием, что они имеют сертификат о вакцинации", - говорится в Telegram-канале минздрава. Данное решение принято республиканской специальной комиссией по борьбе с коронавирусом.
По данным ведомства, с указанной даты посещение коллективных молитв разрешено всем верующим, имеющим QR-код или сертификат о вакцинации.
"Рекомендовано также распространить данный порядок на религиозные организации, принадлежащие к другим религиозным конфессиям, действующим в республике", - указывается в сообщении.
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С 1 апреля в стране стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Узбекистанцы получают прививки препаратом Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical (в Узбекистане она используется под брендом ZF-UZ-VAC 2001), российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca и американской Moderna, к настоящему времени полностью вакцинировались 1,36 миллиона человек (около 4% населения). С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. Неделю назад в стране вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться.
На 10 августа этого года в стране было зарегистрировано 138 382 случая коронавируса, скончались 941 человек, 131 781 выздоровели. Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 в стране наблюдался в июле 2020 года. В октябре-ноябре число новых заболевших снизилось с 600-700 до 200 за сутки, а в январе-феврале держалось на уровне до 50 за день. Однако в последнее время число выявляемых инфицированных за день превысило 900.
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