https://ria.ru/20210811/moskalkova-1745351060.html

Москалькова заявила о единичных жалобах на увольнения из-за вакцинации

Москалькова заявила о единичных жалобах на увольнения из-за вакцинации - РИА Новости, 11.08.2021

Москалькова заявила о единичных жалобах на увольнения из-за вакцинации

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что случаи обращений в ее аппарат по вопросам увольнения из-за отказа вакцинироваться от РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T15:42

2021-08-11T15:42

2021-08-11T15:51

распространение коронавируса

татьяна москалькова

вакцинация россиян от covid-19

общество

здоровье - общество

россия

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 11 авг – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что случаи обращений в ее аппарат по вопросам увольнения из-за отказа вакцинироваться от COVID-19 единичны.Ряд регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан по решению своих главных государственных санитарных врачей."Были обращения, связанные с лишением премий людей, к региональным уполномоченным. Мы подключались и по ряду обращений были восстановлены нарушенные права", - сказала Москалькова журналистам.Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что случаи обращений по вопросам увольнения из-за отказа вакцинироваться от COVID-19 единичны, Москалькова сказала: "Это единичные обращения".По словам омбудсмена, в вопросах вакцинации от COVID-19 население нужно стимулировать, а не запугивать.

https://ria.ru/20210810/vaktsinatsiya-1745192042.html

https://ria.ru/20210811/aksenov-1745309051.html

россия

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2021

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татьяна москалькова, вакцинация россиян от covid-19, общество, здоровье - общество, россия