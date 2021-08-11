https://ria.ru/20210811/moskalkova-1745351060.html
Москалькова заявила о единичных жалобах на увольнения из-за вакцинации
Москалькова заявила о единичных жалобах на увольнения из-за вакцинации - РИА Новости, 11.08.2021
Москалькова заявила о единичных жалобах на увольнения из-за вакцинации
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что случаи обращений в ее аппарат по вопросам увольнения из-за отказа вакцинироваться от РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T15:42
2021-08-11T15:42
2021-08-11T15:51
распространение коронавируса
татьяна москалькова
вакцинация россиян от covid-19
общество
здоровье - общество
россия
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 11 авг – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что случаи обращений в ее аппарат по вопросам увольнения из-за отказа вакцинироваться от COVID-19 единичны.Ряд регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан по решению своих главных государственных санитарных врачей."Были обращения, связанные с лишением премий людей, к региональным уполномоченным. Мы подключались и по ряду обращений были восстановлены нарушенные права", - сказала Москалькова журналистам.Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что случаи обращений по вопросам увольнения из-за отказа вакцинироваться от COVID-19 единичны, Москалькова сказала: "Это единичные обращения".По словам омбудсмена, в вопросах вакцинации от COVID-19 население нужно стимулировать, а не запугивать.
https://ria.ru/20210810/vaktsinatsiya-1745192042.html
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татьяна москалькова, вакцинация россиян от covid-19, общество, здоровье - общество, россия
15:42 11.08.2021 (обновлено: 15:51 11.08.2021)
Москалькова заявила о единичных жалобах на увольнения из-за вакцинации
Омбудсмен Москалькова заявила о единичных жалобах на увольнения из-за отказа от вакцинации