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Москалькова отметила гарантии прав избирателей при электронном голосовании
Москалькова отметила гарантии прав избирателей при электронном голосовании - РИА Новости, 11.08.2021
Москалькова отметила гарантии прав избирателей при электронном голосовании
Гарантии избирательных прав при дистанционном электронном голосовании, исключающие возможность ошибки, повысились, считает уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T15:32
2021-08-11T15:32
политика
москва
госдума рф
выборы в государственную думу
татьяна москалькова
россия
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 11 авг – РИА Новости. Гарантии избирательных прав при дистанционном электронном голосовании, исключающие возможность ошибки, повысились, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Я считаю, что гарантии избирательных прав, исключающие возможность ошибки, повысились и я приветствую новых механизм, который предложен ЦИКом", - сказала Москалькова журналистам.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, татьяна москалькова, россия
15:32 11.08.2021
 
Москалькова отметила гарантии прав избирателей при электронном голосовании

Российский омбудсмен Москалькова: гарантии избирательных прав при электронном голосовании повысились

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДосрочное голосование в регионах России
Досрочное голосование в регионах России - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 11 авг – РИА Новости. Гарантии избирательных прав при дистанционном электронном голосовании, исключающие возможность ошибки, повысились, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Я считаю, что гарантии избирательных прав, исключающие возможность ошибки, повысились и я приветствую новых механизм, который предложен ЦИКом", - сказала Москалькова журналистам.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
 
ПолитикаМоскваГосдума РФВыборы в Государственную думуТатьяна МоскальковаРоссия
 
 
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