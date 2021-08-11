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Москалькова отметила гарантии прав избирателей при электронном голосовании
Москалькова отметила гарантии прав избирателей при электронном голосовании - РИА Новости, 11.08.2021
Москалькова отметила гарантии прав избирателей при электронном голосовании
Гарантии избирательных прав при дистанционном электронном голосовании, исключающие возможность ошибки, повысились, считает уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T15:32
2021-08-11T15:32
2021-08-11T15:32
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 11 авг – РИА Новости. Гарантии избирательных прав при дистанционном электронном голосовании, исключающие возможность ошибки, повысились, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Я считаю, что гарантии избирательных прав, исключающие возможность ошибки, повысились и я приветствую новых механизм, который предложен ЦИКом", - сказала Москалькова журналистам.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, татьяна москалькова, россия
Москалькова отметила гарантии прав избирателей при электронном голосовании
Российский омбудсмен Москалькова: гарантии избирательных прав при электронном голосовании повысились