https://ria.ru/20210811/moskalkova-1745349161.html

Москалькова отметила гарантии прав избирателей при электронном голосовании

Москалькова отметила гарантии прав избирателей при электронном голосовании - РИА Новости, 11.08.2021

Москалькова отметила гарантии прав избирателей при электронном голосовании

Гарантии избирательных прав при дистанционном электронном голосовании, исключающие возможность ошибки, повысились, считает уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T15:32

2021-08-11T15:32

2021-08-11T15:32

политика

москва

госдума рф

выборы в государственную думу

татьяна москалькова

россия

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 11 авг – РИА Новости. Гарантии избирательных прав при дистанционном электронном голосовании, исключающие возможность ошибки, повысились, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Я считаю, что гарантии избирательных прав, исключающие возможность ошибки, повысились и я приветствую новых механизм, который предложен ЦИКом", - сказала Москалькова журналистам.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210811/moskalkova-1745347394.html

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политика, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, татьяна москалькова, россия