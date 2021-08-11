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Москалькова заявила о минимальном количестве жалоб на предстоящие выборы
Москалькова заявила о минимальном количестве жалоб на предстоящие выборы - РИА Новости, 11.08.2021
Москалькова заявила о минимальном количестве жалоб на предстоящие выборы
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в ее аппарат почти не поступает обращений, связанных с выборами в Госдуму. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T15:25
2021-08-11T16:06
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
татьяна москалькова
россия
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 11 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в ее аппарат почти не поступает обращений, связанных с выборами в Госдуму."Сегодня активность жалоб практически нулевая, но мы мониторим все, не только те непосредственные обращения, которые приходят в адрес уполномоченного и региональных уполномоченных, но и все, что публикуется в соцсетях, в СМИ", — сказала она.По словам омбудсмена, информация о грубых нарушениях в преддверии выборов в Госдуму передается в прокуратуру.Ранее в пресс-службе Москальковой рассказали, что в рабочем аппарате омбудсмена открыли горячую линию, которой может воспользоваться любой гражданин. Помимо этого, создана мониторинговая рабочая группа по выборам.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210811/gosduma-1745319021.html
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, татьяна москалькова, россия
15:25 11.08.2021 (обновлено: 16:06 11.08.2021)
 
Москалькова заявила о минимальном количестве жалоб на предстоящие выборы

Российский омбудсмен Москалькова: активность жалующихся по выборам "практически нулевая"

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 11 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в ее аппарат почти не поступает обращений, связанных с выборами в Госдуму.
"Сегодня активность жалоб практически нулевая, но мы мониторим все, не только те непосредственные обращения, которые приходят в адрес уполномоченного и региональных уполномоченных, но и все, что публикуется в соцсетях, в СМИ", — сказала она.
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Вчера, 12:20
ЦИК утвердил форму бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму
По словам омбудсмена, информация о грубых нарушениях в преддверии выборов в Госдуму передается в прокуратуру.

"Таких направлено на сегодняшний день два запроса", — добавила она.

Ранее в пресс-службе Москальковой рассказали, что в рабочем аппарате омбудсмена открыли горячую линию, которой может воспользоваться любой гражданин. Помимо этого, создана мониторинговая рабочая группа по выборам.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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