https://ria.ru/20210811/moskalkova-1745347394.html

Москалькова заявила о минимальном количестве жалоб на предстоящие выборы

Москалькова заявила о минимальном количестве жалоб на предстоящие выборы - РИА Новости, 11.08.2021

Москалькова заявила о минимальном количестве жалоб на предстоящие выборы

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в ее аппарат почти не поступает обращений, связанных с выборами в Госдуму. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T15:25

2021-08-11T15:25

2021-08-11T16:06

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

татьяна москалькова

россия

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 11 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в ее аппарат почти не поступает обращений, связанных с выборами в Госдуму."Сегодня активность жалоб практически нулевая, но мы мониторим все, не только те непосредственные обращения, которые приходят в адрес уполномоченного и региональных уполномоченных, но и все, что публикуется в соцсетях, в СМИ", — сказала она.По словам омбудсмена, информация о грубых нарушениях в преддверии выборов в Госдуму передается в прокуратуру.Ранее в пресс-службе Москальковой рассказали, что в рабочем аппарате омбудсмена открыли горячую линию, которой может воспользоваться любой гражданин. Помимо этого, создана мониторинговая рабочая группа по выборам.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210811/gosduma-1745319021.html

https://ria.ru/20210809/obse-1744988126.html

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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, татьяна москалькова, россия