https://ria.ru/20210811/monastyr-1745295762.html

В ЮНЕСКО сообщили о повреждении монастыря Гелати в Грузии

В ЮНЕСКО сообщили о повреждении монастыря Гелати в Грузии - РИА Новости, 11.08.2021

В ЮНЕСКО сообщили о повреждении монастыря Гелати в Грузии

Вошедший в список культурного наследия ЮНЕСКО грузинский монастырский комплекс Гелати близ Кутаиси пострадал из-за неправильной реставрации, говорится в... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T10:08

2021-08-11T10:08

2021-08-11T10:14

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ТБИЛИСИ, 11 авг - РИА Новости. Вошедший в список культурного наследия ЮНЕСКО грузинский монастырский комплекс Гелати близ Кутаиси пострадал из-за неправильной реставрации, говорится в резолюции комитета всемирного наследия ЮНЕСКО."В Гелати практика несоответствующих методов реставрации создала проблемы", - говорится в заявлении.В документе сказано, что грузинский монастырский памятник был упомянут среди объектов, "поврежденных из-за отсутствия соответствующих профессиональных навыков или материалов в процессе реставрации". ЮНЕСКО приветствует установку государством временной кровли церкви комплекса, но считает необходимым устроить кровлю, которая защитит храм от повреждений. ЮНЕСКО также считает необходимым немедленно закрыть одну из церквей комплекса, в частности церковь Святого Георгия, чтобы защитить здание от дождя и снега.Реставрационные работы были проведены весной прошлого 2020 года, когда черепичная кровля главного храма Пресвятой Богородицы стала протекать. Грузинские специалисты перекрыли крышу временным жестяным покрытием.ЮНЕСКО требует у властей Грузии расширить процесс мониторинга монастырского комплекса, создать комитет по управлению памятником и мобилизовать больше международных ресурсов с помощью краткосрочных и среднесрочных мер по улучшению состояния комплекса.

https://ria.ru/20210810/monastyr-1745189138.html

https://rsport.ria.ru/20210810/patriarkh-1745144586.html

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грузия, юнеско, религия