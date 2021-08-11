https://ria.ru/20210811/monastyr-1745295762.html
В ЮНЕСКО сообщили о повреждении монастыря Гелати в Грузии
В ЮНЕСКО сообщили о повреждении монастыря Гелати в Грузии - РИА Новости, 11.08.2021
В ЮНЕСКО сообщили о повреждении монастыря Гелати в Грузии
Вошедший в список культурного наследия ЮНЕСКО грузинский монастырский комплекс Гелати близ Кутаиси пострадал из-за неправильной реставрации, говорится в... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T10:08
2021-08-11T10:08
2021-08-11T10:14
религия
грузия
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религия
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ТБИЛИСИ, 11 авг - РИА Новости. Вошедший в список культурного наследия ЮНЕСКО грузинский монастырский комплекс Гелати близ Кутаиси пострадал из-за неправильной реставрации, говорится в резолюции комитета всемирного наследия ЮНЕСКО."В Гелати практика несоответствующих методов реставрации создала проблемы", - говорится в заявлении.В документе сказано, что грузинский монастырский памятник был упомянут среди объектов, "поврежденных из-за отсутствия соответствующих профессиональных навыков или материалов в процессе реставрации". ЮНЕСКО приветствует установку государством временной кровли церкви комплекса, но считает необходимым устроить кровлю, которая защитит храм от повреждений. ЮНЕСКО также считает необходимым немедленно закрыть одну из церквей комплекса, в частности церковь Святого Георгия, чтобы защитить здание от дождя и снега.Реставрационные работы были проведены весной прошлого 2020 года, когда черепичная кровля главного храма Пресвятой Богородицы стала протекать. Грузинские специалисты перекрыли крышу временным жестяным покрытием.ЮНЕСКО требует у властей Грузии расширить процесс мониторинга монастырского комплекса, создать комитет по управлению памятником и мобилизовать больше международных ресурсов с помощью краткосрочных и среднесрочных мер по улучшению состояния комплекса.
https://ria.ru/20210810/monastyr-1745189138.html
https://rsport.ria.ru/20210810/patriarkh-1745144586.html
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грузия, юнеско, религия
ТБИЛИСИ, 11 авг - РИА Новости.
Вошедший в список культурного наследия ЮНЕСКО
грузинский монастырский комплекс Гелати близ Кутаиси пострадал из-за неправильной реставрации, говорится в резолюции комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
"В Гелати практика несоответствующих методов реставрации создала проблемы", - говорится в заявлении.
В документе сказано, что грузинский монастырский памятник был упомянут среди объектов, "поврежденных из-за отсутствия соответствующих профессиональных навыков или материалов в процессе реставрации". ЮНЕСКО приветствует установку государством временной кровли церкви комплекса, но считает необходимым устроить кровлю, которая защитит храм от повреждений. ЮНЕСКО также считает необходимым немедленно закрыть одну из церквей комплекса, в частности церковь Святого Георгия, чтобы защитить здание от дождя и снега.
Реставрационные работы были проведены весной прошлого 2020 года, когда черепичная кровля главного храма Пресвятой Богородицы стала протекать. Грузинские специалисты перекрыли крышу временным жестяным покрытием.
ЮНЕСКО требует у властей Грузии
расширить процесс мониторинга монастырского комплекса, создать комитет по управлению памятником и мобилизовать больше международных ресурсов с помощью краткосрочных и среднесрочных мер по улучшению состояния комплекса.