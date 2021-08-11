22:05 11.08.2021 (обновлено: 22:23 11.08.2021)
Молдавия намерена активизировать двусторонние контакты с Россией
Президент Молдавии Санду заявила о нацеленности на контакты с Россией для укрепления диалога
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду общается с журналистами после голосования на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии
КИШИНЕВ, 11 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду после встречи с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком заявила, что намерена активизировать двусторонние контакты с Россией для укрепления диалога между странами.
Козак в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом, он встретился с президентом Молдавии Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко.
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"Сегодня состоялась встреча с Дмитрием Козаком, заместителем главы администрации президента Российской Федерации, который посетил Молдавию с рабочим визитом. Подтвердили наш настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах наших граждан", - написала Санду на своей странице в Facebook после встречи.
"У нас обширная двусторонняя повестка с Российской Федерацией и много тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан. Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов", - написала Санду.
Она отметила готовность российской стороны к активизации отношений между государственными ведомствами. Сану надеется, что это будет способствовать укреплению диалога между странами.
Козак стал первым высокопоставленным гостем, который приехал в Молдавию после назначения нового правительства во главе с премьером Натальей Гаврилицей. Он также стал первым представителем РФ, приехавшим в Молдавию после избрания нового президента Молдавии Майи Санду в ноябре прошлого года. Визит Козака состоялся на фоне смены посла Молдавии в России, на этой неделе Владимир Головатюк был отозван с поста главы дипмиссии в Москве, его преемник пока не назначен.