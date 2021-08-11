https://ria.ru/20210811/moldaviya-1745406974.html

Молдавия намерена активизировать двусторонние контакты с Россией

Молдавия намерена активизировать двусторонние контакты с Россией - РИА Новости, 11.08.2021

Молдавия намерена активизировать двусторонние контакты с Россией

Президент Молдавии Майя Санду после встречи с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком заявила, что намерена активизировать двусторонние... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T22:05

2021-08-11T22:05

2021-08-11T22:23

кишинев

молдавия

дмитрий козак

майя санду

facebook

николай попеску

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740797485_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_e4a57785baf0015a6d432b43fa970b4e.jpg

КИШИНЕВ, 11 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду после встречи с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком заявила, что намерена активизировать двусторонние контакты с Россией для укрепления диалога между странами.Козак в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом, он встретился с президентом Молдавии Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко."Сегодня состоялась встреча с Дмитрием Козаком, заместителем главы администрации президента Российской Федерации, который посетил Молдавию с рабочим визитом. Подтвердили наш настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах наших граждан", - написала Санду на своей странице в Facebook после встречи."У нас обширная двусторонняя повестка с Российской Федерацией и много тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан. Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов", - написала Санду.Она отметила готовность российской стороны к активизации отношений между государственными ведомствами. Сану надеется, что это будет способствовать укреплению диалога между странами.Козак стал первым высокопоставленным гостем, который приехал в Молдавию после назначения нового правительства во главе с премьером Натальей Гаврилицей. Он также стал первым представителем РФ, приехавшим в Молдавию после избрания нового президента Молдавии Майи Санду в ноябре прошлого года. Визит Козака состоялся на фоне смены посла Молдавии в России, на этой неделе Владимир Головатюк был отозван с поста главы дипмиссии в Москве, его преемник пока не назначен.

https://ria.ru/20210811/kozak-1745393259.html

https://ria.ru/20210811/kozak-1745407625.html

кишинев

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кишинев, молдавия, дмитрий козак, майя санду, facebook, николай попеску, россия