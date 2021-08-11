Мишустин поручил представить финансовую модель Дальневосточной авиакомпании
Премьер-министр Мишустин поручил представить финансовую модель Дальневосточной авиакомпании
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам совместно с правительством Сахалинской области и авиакомпанией "Аврора" до 15 августа представить согласованную финансовую модель Дальневосточной авиакомпании, сообщила пресс-служба кабмина.
"До 15 августа представить в правительство согласованную финансовую модель Дальневосточной авиакомпании. Сделать это должны Минвостокразвития, Минтранс, Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг совместно с правительством Сахалинской области и авиакомпанией "Аврора", - говорится в сообщении.
Премьер-министр дал соответствующие поручение по итогам рабочей поездки в Сахалинскую область в конце июля.
Авиакомпания "Аврора" 26 июля запустила новые социально значимые рейсы на Дальнем Востоке по маршрутам Хабаровск-Шахтерск и Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский, тем самым дав старт Единой дальневосточной авиакомпании.
Единый авиаперевозчик создан по поручению президента РФ Владимира Путина для повышения транспортной доступности удаленных районов Дальневосточного федерального округа. Проработана перспективная маршрутная сеть, включающая 535 социально значимых маршрутов, которые свяжут между собой 410 населенных пунктов в ДФО.
Такое решение, по задумке властей, позволит снизить расходы на выполнение авиаперевозок, выстроить оптимальный оборот воздушных судов, повысить регулярность рейсов, обеспечить удобное для пассажиров расписание полетов с максимальным количеством стыковок и минимальным временем ожидания рейсов.