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Священник удивляет и пугает островитян в хоррор-сериале "Полуночная месса"

Священник удивляет и пугает островитян в хоррор-сериале "Полуночная месса" - РИА Новости, 11.08.2021

Священник удивляет и пугает островитян в хоррор-сериале "Полуночная месса"

На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер предстоящего мини-сериала с элементами ужаса "Полуночная месса". РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T00:51

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер предстоящего мини-сериала с элементами ужаса "Полуночная месса".Действие нового шоу происходит в изолированном сообществе, которое живет на острове Крокетт. После того, как сюда приезжает таинственный священник, люди становятся свидетелями как чудесных событий, так и пугающих предзнаменований. Режиссер "Полуночной мессы" Майк Флэнаган — мастер хоррора. Ранее он снял такие картины, как "Окулус", "Тишина", "Призрак дома на холме", "Доктор Сон". Главные роли в сериале, в первый сезон которого войдет семь эпизодов, исполнили Хамиш Линклэйтер, Зак Гилфорд, Кейт Сигел, Рахул Аббури, Кристал Балинт, Мэтт Бидель, Алекс Эссо и другие. Премьера состоится на Netflix 24 сентября.

https://ria.ru/20210729/flagday-1743408455.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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netflix, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть