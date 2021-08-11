https://ria.ru/20210811/midnightmass-1745152954.html
Священник удивляет и пугает островитян в хоррор-сериале "Полуночная месса"
Священник удивляет и пугает островитян в хоррор-сериале "Полуночная месса" - РИА Новости, 11.08.2021
Священник удивляет и пугает островитян в хоррор-сериале "Полуночная месса"
На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер предстоящего мини-сериала с элементами ужаса "Полуночная месса". РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T00:51
2021-08-11T00:51
2021-08-11T00:51
культура
netflix
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745150079_521:0:2486:1105_1920x0_80_0_0_5990a550fa89e7931da9b02b301809b2.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер предстоящего мини-сериала с элементами ужаса "Полуночная месса".Действие нового шоу происходит в изолированном сообществе, которое живет на острове Крокетт. После того, как сюда приезжает таинственный священник, люди становятся свидетелями как чудесных событий, так и пугающих предзнаменований. Режиссер "Полуночной мессы" Майк Флэнаган — мастер хоррора. Ранее он снял такие картины, как "Окулус", "Тишина", "Призрак дома на холме", "Доктор Сон". Главные роли в сериале, в первый сезон которого войдет семь эпизодов, исполнили Хамиш Линклэйтер, Зак Гилфорд, Кейт Сигел, Рахул Аббури, Кристал Балинт, Мэтт Бидель, Алекс Эссо и другие. Премьера состоится на Netflix 24 сентября.
https://ria.ru/20210729/flagday-1743408455.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745150079_121:0:1780:1244_1920x0_80_0_0_ff62c4febd0832472ab83a4d2358420f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
netflix, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер предстоящего мини-сериала с элементами ужаса "Полуночная месса".
Действие нового шоу происходит в изолированном сообществе, которое живет на острове Крокетт. После того, как сюда приезжает таинственный священник, люди становятся свидетелями как чудесных событий, так и пугающих предзнаменований.
Режиссер "Полуночной мессы" Майк Флэнаган — мастер хоррора. Ранее он снял такие картины, как "Окулус", "Тишина", "Призрак дома на холме", "Доктор Сон".
Главные роли в сериале, в первый сезон которого войдет семь эпизодов, исполнили Хамиш Линклэйтер, Зак Гилфорд, Кейт Сигел, Рахул Аббури, Кристал Балинт, Мэтт Бидель, Алекс Эссо и другие.
Премьера состоится на Netflix 24 сентября.