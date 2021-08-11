https://ria.ru/20210811/mezentsev-1745404411.html

Мезенцев рассчитывает, что Минск придет к лучшему формату работы с Крымом

Мезенцев рассчитывает, что Минск придет к лучшему формату работы с Крымом - РИА Новости, 11.08.2021

Мезенцев рассчитывает, что Минск придет к лучшему формату работы с Крымом

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассчитывает, что нынешние и будущие реалии позволят Минску прийти к оптимальному формату РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T21:29

2021-08-11T21:29

2021-08-11T21:29

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севастополь

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александр лукашенко

дмитрий мезенцев

россия

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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассчитывает, что нынешние и будущие реалии позволят Минску прийти к оптимальному формату взаимодействия с Крымом."Вопроса о взаимоотношениях Беларуси и Крыма в рамках системы отношений под эгидой Союзного государства нет. То, что президент Александр Лукашенко обозначил как позицию Беларуси, значимо к учету сторонами в системе наших отношений. Давайте будем рассчитывать, что реалии дня нынешнего и дня будущего позволят прийти к оптимальному формату взаимодействия в том числе и с Крымом, пусть не сегодня, но в будущем", - сказал Мезенцев РИА Новости в среду.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник заявил, что "признает Крым", когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210727/mezentsev-1743135761.html

севастополь

белоруссия

россия

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оон, севастополь, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий мезенцев, россия