https://ria.ru/20210811/lotereya-1745287742.html
Эксперты рассказали, кто чаще выигрывает в лотереи
Эксперты рассказали, кто чаще выигрывает в лотереи - РИА Новости, 11.08.2021
Эксперты рассказали, кто чаще выигрывает в лотереи
Мужчинам в России чаще везет с выигрышами в лотереи, однако женщинам достаются более крупные суммы, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T08:49
2021-08-11T08:49
2021-08-11T08:49
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мужчинам в России чаще везет с выигрышами в лотереи, однако женщинам достаются более крупные суммы, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе лотерейных билетов "Столото".Там отметили, что среди федерального ритейла по количеству миллионеров в первом полугодии этого года лидирует сеть Х5 Retail Group - там купили билеты нынешние 37 миллионеров, "Магнит" - 28, "Красное и Белое" - 27. Кроме того, обладатели миллионов приобрели выигрышные билеты в магазинах "Бристоль" и "О`КЕЙ", в региональном продуктовом ритейле, в салонах мобильной связи "МТС" и "Билайн", на АЗС "Лукойл".Разыгранный призовой фонд по итогам первого полугодия 2021 года составил 17,166 миллиарда рублей, а общее количество выигрышных билетов - 96,179 миллиона штук.
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общество, лукойл, билайн, столото, россия
Эксперты рассказали, кто чаще выигрывает в лотереи
Компания "Столото": мужчины выигрывают в лотереи чаще, а женщины - больше