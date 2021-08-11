Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210811/lotereya-1745287742.html
Эксперты рассказали, кто чаще выигрывает в лотереи
Эксперты рассказали, кто чаще выигрывает в лотереи - РИА Новости, 11.08.2021
Эксперты рассказали, кто чаще выигрывает в лотереи
Мужчинам в России чаще везет с выигрышами в лотереи, однако женщинам достаются более крупные суммы, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T08:49
2021-08-11T08:49
общество
лукойл
билайн
столото
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150834/94/1508349438_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_fb43600f410ef43006e9c912079d486c.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мужчинам в России чаще везет с выигрышами в лотереи, однако женщинам достаются более крупные суммы, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе лотерейных билетов "Столото".Там отметили, что среди федерального ритейла по количеству миллионеров в первом полугодии этого года лидирует сеть Х5 Retail Group - там купили билеты нынешние 37 миллионеров, "Магнит" - 28, "Красное и Белое" - 27. Кроме того, обладатели миллионов приобрели выигрышные билеты в магазинах "Бристоль" и "О`КЕЙ", в региональном продуктовом ритейле, в салонах мобильной связи "МТС" и "Билайн", на АЗС "Лукойл".Разыгранный призовой фонд по итогам первого полугодия 2021 года составил 17,166 миллиарда рублей, а общее количество выигрышных билетов - 96,179 миллиона штук.
https://ria.ru/20210715/lotereya-1741318914.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150834/94/1508349438_334:0:5667:4000_1920x0_80_0_0_d32037f82c8e9086f57cda88afe79fae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, лукойл, билайн, столото, россия
08:49 11.08.2021
 
Эксперты рассказали, кто чаще выигрывает в лотереи

Компания "Столото": мужчины выигрывают в лотереи чаще, а женщины - больше

© Depositphotos / ZentiliaЛотерейные шары
Лотерейные шары - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Depositphotos / Zentilia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мужчинам в России чаще везет с выигрышами в лотереи, однако женщинам достаются более крупные суммы, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе лотерейных билетов "Столото".
"Если посмотреть на гендерное распределение победителей по итогам первого полугодия 2021 года, то оно существенно не меняется: 57% - это мужчины и 43% - женщины. Однако по данным внутренней аналитики, женщины выигрывают более крупные суммы, нежели мужчины", - рассказали в компании.
Там отметили, что среди федерального ритейла по количеству миллионеров в первом полугодии этого года лидирует сеть Х5 Retail Group - там купили билеты нынешние 37 миллионеров, "Магнит" - 28, "Красное и Белое" - 27. Кроме того, обладатели миллионов приобрели выигрышные билеты в магазинах "Бристоль" и "О`КЕЙ", в региональном продуктовом ритейле, в салонах мобильной связи "МТС" и "Билайн", на АЗС "Лукойл".
Разыгранный призовой фонд по итогам первого полугодия 2021 года составил 17,166 миллиарда рублей, а общее количество выигрышных билетов - 96,179 миллиона штук.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 07:08
На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
 
ОбществоЛУКОЙЛБилайнСтолотоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
03:15IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
03:07Вильфанд назвал причину лесных пожаров в регионах России
Лента новостейМолния