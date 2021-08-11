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Лавров и глава МИД Японии обсудили вопрос о мирном договоре
Лавров и глава МИД Японии обсудили вопрос о мирном договоре - РИА Новости, 11.08.2021
Лавров и глава МИД Японии обсудили вопрос о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду обсудил с японским коллегой Тосимицу Мотэги мирный договор, сообщило российской внешнеполитическое... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:28
2021-08-11T14:29
токио
сергей лавров
кунашир (остров)
тосимицу мотэги
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду обсудил с японским коллегой Тосимицу Мотэги мирный договор, сообщило российской внешнеполитическое ведомство.МИД отмечает, что министры рассмотрели перспективы реализации договоренностей лидеров о комплексном развитии двусторонних связей для их вывода на качественно новый уровень, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической области."Особое внимание было уделено осуществлению совместных проектов в области водородной энергетики на Дальнем Востоке России, планам совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах", - сообщило министерство."Министры обменялись мнениями о состоянии диалога по вопросу о мирном договоре", - отметил российский МИД, сообщив, что стороны также обсудили график дальнейших российско-японских контактов, включая заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и церемонию открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210708/nervy-1740372519.html
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токио, сергей лавров, кунашир (остров), тосимицу мотэги, россия
14:28 11.08.2021 (обновлено: 14:29 11.08.2021)
 
Лавров и глава МИД Японии обсудили вопрос о мирном договоре

Сергей Лавров и глава МИД Японии Мотэги обсудили вопрос о мирном договоре

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду обсудил с японским коллегой Тосимицу Мотэги мирный договор, сообщило российской внешнеполитическое ведомство.
МИД отмечает, что министры рассмотрели перспективы реализации договоренностей лидеров о комплексном развитии двусторонних связей для их вывода на качественно новый уровень, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической области.
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8 июля, 07:15
Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов
"Особое внимание было уделено осуществлению совместных проектов в области водородной энергетики на Дальнем Востоке России, планам совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах", - сообщило министерство.
"Министры обменялись мнениями о состоянии диалога по вопросу о мирном договоре", - отметил российский МИД, сообщив, что стороны также обсудили график дальнейших российско-японских контактов, включая заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и церемонию открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов.
Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 06:28
Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
 
ТокиоСергей ЛавровКунашир (остров)Тосимицу МотэгиРоссия
 
 
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