https://ria.ru/20210811/lavrov-1745337844.html

Лавров и глава МИД Японии обсудили вопрос о мирном договоре

Лавров и глава МИД Японии обсудили вопрос о мирном договоре - РИА Новости, 11.08.2021

Лавров и глава МИД Японии обсудили вопрос о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду обсудил с японским коллегой Тосимицу Мотэги мирный договор, сообщило российской внешнеполитическое... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T14:28

2021-08-11T14:28

2021-08-11T14:29

токио

сергей лавров

кунашир (остров)

тосимицу мотэги

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду обсудил с японским коллегой Тосимицу Мотэги мирный договор, сообщило российской внешнеполитическое ведомство.МИД отмечает, что министры рассмотрели перспективы реализации договоренностей лидеров о комплексном развитии двусторонних связей для их вывода на качественно новый уровень, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической области."Особое внимание было уделено осуществлению совместных проектов в области водородной энергетики на Дальнем Востоке России, планам совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах", - сообщило министерство."Министры обменялись мнениями о состоянии диалога по вопросу о мирном договоре", - отметил российский МИД, сообщив, что стороны также обсудили график дальнейших российско-японских контактов, включая заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и церемонию открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210708/nervy-1740372519.html

https://ria.ru/20210708/yaponiya-1740370884.html

токио

кунашир (остров)

россия

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токио, сергей лавров, кунашир (остров), тосимицу мотэги, россия